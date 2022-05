Casadei a remporté la Course 1 en France

Mattia Casadei a remporté la première des deux courses MotoE au Mans, devant Dominique Aegerter. La troisième et dernière place du podium revient à Hikari Okubo. Kevin Zannoni a perdu P2 après s’être écrasé dans le dernier virage, le leader du championnat Eric Granado seulement septième.

MotoE au Mans, Course I – film de course

réseau initial : Mattia Casadei de Pons a décroché la pole position samedi et prendra le départ de la première des deux courses MotoE au Mans. Dominique Aegerter a terminé deuxième sur la grille, Kevin Zannoni complétant la première ligne. Le vainqueur de la première place Eric Granado commencera la course à partir de la quatrième place, le champion en titre Jordi Torres de P5.

Démarrer: Casadei sort mal, Zannoni passe en tête. Aegerter est retombé en P4 derrière Hikari Okubo.

1 tour : Casadei a de nouveau pris la tête de Zannoni au virage 4. Derrière lui, Torres a chuté en plein milieu de la piste. Xavi Fores ne pouvait plus esquiver et battre facilement Torres. Cependant, il semblait s’en être sorti indemne.

2e tour : Le trio de tête pouvait se retirer, derrière eux Aegerter devait se défendre face à Alex Escrig dans la course à la cinquième place. La Suisse compte déjà 1,5 seconde de retard.

3ème tour : Escrig est retombé à la septième place, Ferrari et Granado passant. Devant, Casadei peut garder la distance de Zannoni de 0,7 seconde. Marc Alcoba chute dans le dernier secteur et est éliminé.

5ème tour : Zannoni a riposté et a réduit l’écart avec Casadei à 0,2 seconde. Aegerter a réussi à se libérer du milieu de terrain et à assurer la P4. Escrig récupère la sixième place à Granado, qui doit également laisser passer Hector Garzo.

6ème tour : Aegerter a réduit la distance avec Okubo à 0,3 seconde. Granado est retombé neuvième derrière Miquel Pons. Escrig a reçu une pénalité de long tour pour un raccourci en T10.

7e et avant-dernier tour : Aegerter a dépassé Okubo au virage 3 et a terminé troisième. Escrig écope d’un penalty et recule 11e.

8ème et dernier tour : Zannoni a essayé dans le deuxième virage rapide mais n’a pas pu dépasser Casadei. Au T11, la prochaine attaque a suivi à nouveau et il a dû battre en retraite. Ensuite, cela aurait dû être le tour 13 – mais Zannoni en a trop fait et est tombé !

ligne d’arrivée: Casadei a franchi la ligne d’arrivée en premier, remportant la première des deux courses MotoE au Mans. Aegerter a hérité de la deuxième place, devant s’avouer vaincu par 0,826 seconde. Okubo a terminé troisième et a complété le podium.

Les quatre sont allés à Ferrari, suivi de Garzo devant Pons. Granado est septième, Niccolo Canepa, Andrea Mantovani et Escrig complétant le top dix. Il y a aussi des points pour Xavi Cardelus, Fores, Kevin Manfredi, Maria Herrera et Alessio Finello. Zannoni a franchi la ligne d’arrivée 16e et dernière après sa chute.