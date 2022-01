Carte de l’Europe sur l’incidence de l’infection. Piémont pour la quatrième semaine en rouge – Targatocn.it

Le Piémont reste dans le rouge pour la quatrième semaine consécutive sur la carte européenne de la contagion, étant traité chaque semaine par l’ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies).

Le taux d’incidence élevé dans notre région a été confirmé compte tenu de l’augmentation continue des nouveaux cas au cours de la dernière période.

En ce moment, l’Italie est toute rouge. L’autre semaine, seule la Sardaigne (actuellement rouge) a tenu bon en orange.

Ainsi que la coloration qui montre la plus forte incidence d’infection dans la population de presque toute l’Europe.

Seules deux régions polonaises Malopolskie et Opolskie rejettent l’orange, la majeure partie de la Hongrie avec les régions de Dél Alföld, szak-Alföld et szak Magyarország et toute la Roumanie (la semaine dernière la seule région était jaune avec Oltenia et Multenia en vert).

L’autre est rouge foncé : outre l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la France, la Grèce, Chypre, la Slovénie, la Croatie, l’Irlande, l’Islande, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège, la Suède, la Slovaquie, la République tchèque. et la Bulgarie,

Pour l’ECDC, il devient «jaune» lorsque les nouveaux cas en 14 jours sont inférieurs à 50 pour 100 000 habitants avec un taux positif égal ou supérieur à 4%. Soit avec un taux inférieur à 4 % mais avec une incidence comprise entre 50 et 200 pour 100 000 habitants.

La couleur rouge/orange est déclenchée par un taux d’incidence compris entre 200 et 499 infections pour 100 000 habitants. Alors que rouge foncé avec une incidence supérieure ou égale à 500 pour 100 000 habitants.

POSITIF PAR RAPPORT AU PAD, LE PIEDMONT RESTE MARRON

Concernant le taux de positivité, le Piémont reste brun, dépassant de loin le pourcentage de 4% du total des résultats d’écouvillonnage. En Italie, toutes les régions sont dans cet état.

Ce chiffre est supérieur à 4 % dans presque toutes les régions européennes.