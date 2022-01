Carmen Salinas : voici comment le Mexique a réagi à la mort de l’incomparable actrice

L’actrice a été hospitalisée pendant un mois après avoir subi un accident vasculaire cérébral

Le monde du spectacle est en deuil. La célèbre actrice Carmen Salinas, 82 ans, est décédée à la dernière minute ce jeudi 9 décembre, après avoir passé un mois à l’hôpital et dans le coma suite à un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime.

Juan Osorio, un célèbre producteur de feuilletons, a été le premier à confirmer la nouvelle. Depuis son compte Twitter, il a partagé une photo à côté de l’ancien député avec le message suivant : « Cette nuit restera dans les mémoires avec une grande tristesse, Carmelita Salinas, elle était avec Dieu. Nous laissant un grand héritage. MOURIR« .

Plus tard, ses proches, via un autre compte « Carmelita », ont confirmé la nouvelle et publié une note les remerciant pour le soutien inconditionnel qu’ils ont reçu. Ils montrent aussi que plus tard, ils fourniront des informations sur les services funéraires qu’ils effectueront.

Quelques instants plus tard, l’Association nationale des interprètes (ANDI) annonce la mauvaise nouvelle et catalogue Carmen Salinas comme « une actrice avec une longue et acclamée carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision », pour enfin adresser ses condoléances à sa famille et ses amis.

Pour sa part, l’Institut mexicain de la cinématographie (IMCINE) souligne que Salinas n’est pas seulement l’une des grandes actrices du cinéma national, mais aussi « forment une identité qui marque plusieurs générations de téléspectateurs« . L’agence a souligné que, grâce à toutes ces trajectoires extraordinaires, le public ne l’oubliera pas et continuera à « provoquer nos rires et nos émotions sur grand écran ».

D’autres institutions qui se sont également déclarées à cet égard sont l’Association nationale des acteurs (ANDA) et le ministère de la Culture, qui a mis en évidence sa carrière dans le cinéma, la télévision, le théâtre et ils ont souligné que cela laisserait une marque indélébile.

Divers personnages de l’émission mexicaine ont partagé leurs condoléances et montré l’affection qu’ils portent aux actrices qui ont participé à des productions telles que Maria du quartier (1975), même mois (2007) et Femme tueuse 2.

Pati Chapoy, animateur de l’émission Ventaneando regrette profondément cette perte irréparable et adresse ses condoléances à la famille de Carmen Salinas. Pour sa part, Juan José « Pepillo » Origel rejoint également le message et a partagé une photo avec elle « Carmen Salinas ».

Dans le monde du théâtre, plusieurs personnalités ont exprimé leurs regrets face à la mort de Carmen Salinas, dont Édgar Vivar, Sylvia Pasquel et Eugenio Derbez. Ce dernier a écrit un long message sur Twitter pour dire au revoir à «une femme qui a marqué l’histoire de la télévision et du cinéma au Mexique« .

« Son charisme remplit de lumière chaque endroit où il se trouve et c’est ainsi que je me souviendrai de lui. A sa famille je présente mes plus sincères condoléances. QDEP Carmen Salinas », a ajouté l’acteur et producteur.

Son passage en politique n’a pas été oublié. Pour cette raison, le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), dont il est un représentant, regrette sa mort sensible et la décrit comme «une femme très talentueuse, qui avec son travail a conquis le cœur du peuple mexicain« .

Alejandro Moreno, le président national tricolore, a envoyé un câlin « fort » à sa famille, ses amis et toutes les personnes qui l’ont suivi au fil des années.

Un autre aspect qui se démarque également dans Carmen Salinas est— son amour pour le sport, en particulier le baseball et le football. Ses équipes préférées sont Los Diablos Rojos du Mexique et Chivas Rayadas de Guadalajara.

Les deux institutions se chargent de publier des communiqués pour le remercier de son soutien au fil des années, il a sincèrement vécu son amour des diamants et du football, qu’il ne cache jamais et qu’il entretient toujours intensément.

« RIP Carmen Salinas Nous nous souviendrons de vous jouant comme Diabla partout », a écrit l’équipe de baseball. Alors que l’équipe de rojiblanco écrivait : « Votre esprit aventureux restera dans nos cœurs.Merci de toujours nous soutenir, Carmelita. Nous comptons sur vos encouragements du plus haut« .

Des influenceurs comme Paco de Miguel, Lord Marco Polo et Chumel Torres Ils ont utilisé leurs réseaux respectifs pour transmettre des condoléances et des messages de démission suite au décès d’une actrice qui, d’une manière ou d’une autre, a servi d’exemple à des générations de personnes qui sont montées sur scène ou se sont mises devant la caméra pour remonter le moral du public. . . .

Enfin, Televisa, sa deuxième maison et résidence pendant ses nombreuses années dans le show-business, ne pouvait pas le manquer et, à partir de multiples plateformes et programmes, tels que Événements CEA, Las Estrellas, Hoy et Televisa Ils ont annoncé la nouvelle et, bien sûr, ont pleuré sa mort.

« Carmen Salinas est décédée ce jeudi à l’âge de 82 ans, ont rapporté ses proches. Son départ a été une perte irréparable pour le spectacle mexicain, mais son grand héritage restera.. Nous adressons nos condoléances à vos proches à qui nous adressons nos condoléances. Reposez en paix », ont-ils déclaré.

