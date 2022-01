Carmen Salinas ne rentrera pas chez elle pour poursuivre sa convalescence: petite-fille

L’actrice et chanteuse est toujours dans le coma et sous respirateur artificiel (Photo : Instagram/@carmelitasalinas_56)

Carmen Salinas, connue dans le monde du divertissement sous le nom de « Carmelita », est dans un coma naturel depuis plus de 120 heures depuis qu’elle a été hospitalisée dans le quartier de Rome à Mexico après avoir subi un accident vasculaire cérébral qui l’a laissée dans le coma et sous assistance respiratoire. le 11 novembre.

Avec le temps, les proches de l’ancien député ont également présenté les avancées médicales, qui montrent des signes d’amélioration de leur état de santé, mais le tableau semble encore très incertain.

D’une petite activité cérébrale à un petit mouvement, ils représentent l’espoir de toute la famille. Pour cette raison, des dizaines de personnes et les médias restent à l’extérieur de l’établissement médical où se trouve Carmelita Salina connaître les détails de votre état de santé données par les médecins et les proches.

Mardi soir, Carmen Plascencia, sa petite-fille, a donné des informations sur ce qui va arriver à sa grand-mère dans les prochains jours. D’après son témoignage partagé ce matin viens joieIl a confirmé, jusqu’à maintenant. il est incapable de rentrer chez lui pour poursuivre son rétablissement car il reste dans le coma et est traité sous ventilateur.

Il a dû être hospitalisé car il était sous ventilateur

La petite-fille et la nièce de Carmelita Salinas remercient leurs amis et leur famille pour leur soutien (Photo : Twitter/@VengaLaAlegria)

Pendant ce temps, Gustavo Briones, son neveu, a décrit l’apparence de Salinas. Ça dit a « une belle peau », comme si elle venait de se démaquiller pour dormir toute la nuit.

« Je l’ai très bien vu, son visage était calme. Ceux qui la connaissent bien savent que sa peau est belle et elle l’est. On dirait qu’elle vient de se démaquiller et d’aller se coucher », a déclaré Briones aux journalistes.

Enfin, ils ont remercié Carmen Salinas pour les marques d’affection des proches de Carmen Salinas et l’ont souligné grâce à eux ils se sentent très accompagnés dans ce processus difficile qui, espéraient-ils, s’améliorerait avec le temps.

« Bien sûr, avec les collègues, les amis, la famille de ma grand-mère. Oui, nous nous sommes sentis tellement accompagnés par tout l’amour», a déclaré Plascencia, qui a également rassuré que de nombreuses personnes qui n’ont pas eu la possibilité de se rendre ou d’entrer à l’hôpital restent en contact avec eux via les réseaux sociaux et les appels téléphoniques.

Sa fille, María Eugenia, a fêté son anniversaire aux côtés de Carmelita Salinas et lui a souhaité un prompt rétablissement en cadeau (Photo : Instagram/@carm.elitasalinas)

Auparavant, la fille de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia commente qu’elle a passé du temps avec lui dans la chambre d’hôpital pour fêter son anniversaire et le demander comme récompense pour avoir amélioré sa santé et sa force pour continuer ce processus.

« Je lui ai dit que je lui souhaitais un anniversaire pour qu’il s’améliore. Il est stable, dans sa délicatesse. Il a encore bougé ses petits pieds. Je demande beaucoup de santé pour lui et pour moi de me donner la force d’avancer », a-t-il assuré pour l’émission Première main.

« C’est un mouvement, mais pour moi, c’est comme une lueur d’espoir, il est dans le coma et tout, mais quand je bouge, je sens qu’il m’écoute et qu’il essaie de se battre. Vos organes internes continuent de fonctionnerMa mère est stable, ils nous ont dit que quelque chose pouvait arriver à ce moment-là, mais elle est stable. Le danger dont on parlait est passé‘, a-t-il approfondi.

Enfin, il rassure qu’il est actuellement stable, car 72 heures cruciales se sont écoulées où tout aurait pu arriver en raison de sa santé fragile. Face à ce scénario, il dit que le danger est passé et assure que l’hôpital où il est soigné se porte exceptionnellement bien, il n’envisage donc pas de changer d’établissement.

