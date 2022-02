« Careless »: Une poupée sans médaille de biathlon après un tir raté – actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus

Comme en individuel, il n’y aura rien au sprint avec une médaille pour le biathlon masculin allemand en Chine. Benedikt Doll a de nouveau raté le coche au moment décisif.

Bien que Benedikt Doll ait continué à se classer parmi les dix premiers, la médaille olympique tant attendue ne s’est jamais matérialisée.

« J’étais beaucoup plus déçu après les courses individuelles, c’était beaucoup plus réel. Aujourd’hui, je suis satisfait de la course », a déclaré Black Forester après avoir terminé huitième du sprint en Chine. Le meilleur biathlète allemand a fait un raté debout, ratant un éventuel bond en avant. Dans l’individuel, il a terminé sixième mardi et a finalement raté la médaille d’argent, peut-être avec une minute de pénalité de trop. Doll a maintenant 26,1 secondes de retard sur Bronze au sprint.

« Faire tourner ce pépin en position debout était assez bâclé, je l’ai tiré vite. Il fallait absolument que je l’éteigne », a déclaré l’ancien champion du monde de 31 ans, qui a terminé cinquième aux Jeux olympiques du relais mixte allemand au départ. . Mais Doll n’a pas déploré la perte de la médaille : « Si j’avais fait une erreur de moins, le podium serait peut-être encore proche. Les Norvégiens ont été très rapides aujourd’hui. »

Deuxième médaille d’or pour Bö

Surtout Johannes Thingnes Bö : la joueuse de 28 ans a gagné après dix kilomètres malgré un tour de pénalité en 24:00,4 minutes et a remporté sa deuxième médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver après avoir remporté le relais mixte. Le champion olympique individuel Quentin Fillon Maillet, de France, a obtenu la médaille d’argent avec 25,5 secondes de retard. Le bronze est tombé entre les mains du frère de Bo, Tarjei, reculant de 38,9 secondes. Il y a quatre ans, à Pyeongchang, le retraité Arnd Peiffer a scellé la victoire olympique de l’Allemagne dans la course de biathlon la plus courte.

À l’arrivée, Doll était à 1:00,5 minutes de Bö et environ une minute plus lente que la star norvégienne, qui n’a laissé aucune chance de compétition en cross-country. « Je trouve que c’est une bonne position de départ pour le chasseur », a déclaré Doll. « C’était une bonne course, donc je devais la prendre. Avec le chasseur, c’est une question de champ de tir, moins de choses à faire sur la piste. »

Les Bö sont également grands favoris dans la course au top 60 de ce dimanche (11h45). La distance du sprint est prise là-bas, donc Doll a une perspective décente pour l’argent ou le bronze. « Restez calme, tirez bien, et si cela fonctionne, une médaille est définitivement à portée de main », a déclaré Doll. Roman Rees a tiré sans faute, mais a été 1: 23,9 s plus lent que Bö et a terminé 17e; Philipp Nawrath était 22e et Johannes Kühn était 33e sans occasions avec respectivement trois et quatre pénalités.

Oser revenir en arrière

Nawrath, qui a commencé tôt en tant que premier d’un quatuor allemand, était déjà en retard dans sa première course individuelle olympique après son tir manqué en position couchée et même raté deux fois en position debout. « Avec trois pénalités, vous attrapez le compteur et vous ne pouvez plus aller plus loin », a déclaré Nawrath. Rees a fait beaucoup mieux avec zéro pénalité, mais après avoir terminé septième individuellement, il manquait de rythme sur la bonne voie pour un autre excellent résultat.

Kühn a manqué deux fois en courant et est tombé juste derrière. « Et puis ça se termine à nouveau. Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’en tirer deux autres en étant debout », a-t-il déclaré. Avec quatre pénalités, il n’avait aucune chance sur un bon lancer et ses chances de chasser n’étaient pas non plus grandes. « C’est pourquoi nous devons regarder vers l’avenir et essayer de faire mieux », a déclaré Kühn.

Johannes Thingnes Bö a immédiatement fourni l’un de ses intermèdes rapides à Zhangjiakou, Fillon Maillet a raté un disque peu de temps après et n’a plus été en mesure de maintenir sa capacité de course pendant la moitié de la longue distance de sprint. Bö a dû terminer le tour de pénalité après avoir commis une erreur debout, mais est resté devant et a ensuite pu célébrer avec son frère Tarjei. Doll, d’un autre côté, devait voir comment les autres obtenaient des médailles.

