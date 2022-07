Camion de retour en Slovaquie. Vous pouvez le revoir en direct

La troisième étape de la course de semi-remorques aura lieu ce week-end. Après deux saisons, il est revenu sur le Slovak Slovakia Ring, ce qui est une excellente nouvelle, en particulier pour les fans de Moravie et de Silésie, qui sont encore plus proches que Most. Ceux qui ne peuvent pas participer à la course peuvent regarder la course complète du week-end sur Voyo, Nova Plus et ici dans l’article.

La prochaine course attend les pilotes de l’équipe Buggyra ZM Racing. De plus, trois courses attendent le camion en un mois. Les coureurs Buggyry attendent l’asphalte glissant offert par le Slovakia Ring. Il est également très similaire au Hungaroring hongrois, où Adam Lack a bien fait, terminant en première, deuxième et troisième place.

« Nous avons terminé les tests à Nogar, où nous avons testé d’autres améliorations des freins ainsi que de l’essieu arrière. Le changement a fonctionné pour nous. Le Slovakia Ring n’a pas été disputé depuis deux ans, alors soyons surpris de ce qui va se passer cette année,», espère le champion 2017 Adam Lacko.

« J’attends nos fans avec impatience. J’espère que beaucoup d’entre eux viendront et que nous leur montrerons de bons résultats. Je serais très heureux si les résultats étaient les mêmes, sinon meilleurs qu’au Hungaroring, » a ajouté le concurrent de 37 ans.

Son coéquipier de 16 ans son cadet, le Français Téo Calvet, cherchera à revenir en tête de la Goodyear Cup, où il a affronté l’Anglais Shane Brereton, qui l’a séparé de trois points. C’est Calvet, qui a eu beaucoup de malchance en Hongrie, qui est allé en France pour le championnat à domicile immédiatement après la dernière course, où il a remporté deux des quatre courses.

« J’ai remporté le trophée du vainqueur du Grand Prix de Nogara. C’est un gros coup de pouce pour moi avant que la Coupe d’Europe ne se poursuive. Je n’ai pas encore couru sur le Slovakia Ring, mais je suis sûr que je vais vite m’habituer à la piste. Je veux remercier les fans de Buggyra en remportant la Goodyear Cup,Calvet révélé.

Vous pouvez regarder des courses en direct sur Nova Plus, Ouah et ici dans l’article.

Programme des courses au Slovak Ring :

Samedi 7/2

14h30 Première course

16h45 Deuxième course

Semaine 3.7.

12h50 Troisième course

14h55 Quatrième course

Adam Lacko a remporté la deuxième course du Hungaroring :

nous

TN.cz