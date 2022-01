Camila Osorio et Clara Burel: de rivales chez les juniors à jouer ensemble à l’Open d’Australie | sport

Camila Osorio jouera en double féminin à l’Open d’Australie avec l’une de ses plus grandes rivales sur le circuit junior, et elle pourrait même la considérer comme son ennemi juré. Le tennisman de Cucuta sera jumelé à Clara Burel, une Française qui lui a donné le vertige à plusieurs reprises dans la catégorie junior.

Les joueurs se sont affrontés sept fois, dont deux dans des tournois professionnels. L’histoire remonte à 2017, lorsqu’Osorio a éliminé Burel au troisième tour des Championnats du monde juniors à Barranquilla.

Après cette traversée à ‘la arenasa’, quatre victoires consécutives ont été remportées par les joueurs français, dans des tournois et des matchs à grande échelle.

En demi-finale de la catégorie junior de l’US Open 2018, Burel a battu le Colombien dans un grand match qui a duré trois sets : 7-5/1-6/7-6. La joueuse de tennis française s’inclinera en finale face à la chinoise Xinyu Wang.

La même année, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, la Française portera un autre grand coup à la joueuse de tennis de notre pays. Ils se sont retrouvés en demi-finale, et encore une fois dans un match serré, c’est l’Europe qui s’est mise d’accord sur la finale. Osorio a finalement remporté la médaille de bronze et la Française a clôturé l’argent; Kaja Juven complète le podium.

Fin octobre de la même année, ils se retrouveront pour la troisième et la quatrième fois, ni plus ni moins qu’au Junior Masters. La France a remporté son match dans le tour du « robin », mais les deux ont réussi à accéder aux phases finales. Lors de la finale, le drapeau colombien est apparu d’un côté et le drapeau français de l’autre. Osorio a gaspillé une avance de 5-2 dans le premier set et ses rivaux ont finalement pris le set après un tie-break difficile. Dans le deuxième set, le Colombien n’a trouvé aucune réponse et Burel a levé le prestigieux titre.

Deux ans se sont écoulés sans une croix, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent à l’ITF W60 à Saint Malo (France), leur premier duel en tant que professionnels. Osorio a pris sa revanche tant attendue et s’est qualifié pour les demi-finales après avoir battu la Française 6-1, 6-3.

À l’Open d’Australie l’an dernier, ils se battaient tous les deux pour une place dans le tableau principal. Osorio est arrivé sur le terrain 6 de Melbourne Park pour affronter, une nouvelle fois, Burel.

Le joueur de 20 ans originaire de Cucuta, qui espérait entrer dans le premier grand tirage au sort d’un Grand Chelem, a été surpris par le Français, qui l’a battu 6-4, 6-3.

Ce mardi, à 20h20 (plus ou moins), ils se retrouveront lors du premier Grand Chelem de l’année, mais cette fois ils arriveront ensemble sur le terrain. Le duo franco-colombien, qui espère accéder au deuxième tour de l’Open d’Australie, affrontera Dabrowski/Olmos.