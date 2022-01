Calciomercato Milan, Kamara si allontana

Si allontana semper di più l’ipotesi che i rossoneri ingaggino un centrocampista da tempo accostato al club.

Il Milan perd probablement Franck Kessie a parametro zero a fine stagione e bisognerà vedere come la Dirigenza intenderà sostituirlo eventualmente. Rientreranno Tommaso Pobega et Yacine Adli dai rispettivi prestiti, però hanno caratteristiche divers dall’ivoriano.

Anche se nelle ultime settimane se ne sta parlando meno, perché la società concentrata sull’acquisto di un difensore centrale, uno dei centrocampisti più volte indicato come potenziale rimpiazzo di Kessie Boubacar Kamara. Il 23enne francese a sua volta in scadenza di contratto con il Marsiglia e dunque potrebbe arrivare a parametro zero. Un’occasion a cui più club stanno pensando.

Kamara, la richiesta del giocatore et del Marsiglia

Dopo la partita disputata control il Lille, Kamara non ha escluso un trasferimento già nel calciomercato di gennaio. Nonostante dalla Francia trapelasse la sua volontà di cambiare squadra solo al termine della stagione, non detto che non possa essere ceduto subito. Une solution pour tous Marsiglia converrebbe, dato che così avrebbe la possibilità di incassare qualcosa dalla vendita del cartellino.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano Il Messaggero, il Marsiglia chiede 10 milioni en euros par la cessione del centrocampista. Confermato il forte interessamento della Rome, che vorrebbe prenderlo come nuovo rinforzo per la mediana di José Mourinho ma prima deve vendere. L’obiettivo della Dirigenza giallorossa quello di liberarsi di Amadou Diawara, fuori dal progetto dello Un spécial, par accogliere Kamara à Trigoria. Anché Federico Fazio David Santon sono en uscita.

Un problema non in poco example, però, lo stipendio. Infatti, il giocatore chiede vers 5 millions d’euros tous les ans. La sua pretesa economica decisamente elevata. Oggi al Marsiglia guadagna environ 2,8 millions et avec le prossimo contratto punta a un ingaggio molto più alto. Questo frena un po’ la Roma et anche il Milan difficilmente potrà farsi avanti se la richiesta economica sarà di questo tipo.

Kamara seguito da molto tempo dagli rossoneri osservatory. Le capo-scout Geoffrey Moncada et le directeur sportif Frederic Massara ont conosco bene. Premier sur riprendere Tiemoué Bakayoko dal Chelsea, la dirigenza del Milan aveva fatto un tentativo per comprarlo ma si era scontrato con il prezzo troppo elevato fissato dal Marsiglia. L’offre era sui 12-13 millions, più di quelli che il club francese ricaverà in questa finestra invernale del calciomercato.