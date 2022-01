cadeau spécial pour l’hypercar française

L’hypercar Peugeot 9X8, dévoilée en juillet 2021, a attiré l’attention du jury du Festival Automobile International et des acteurs du design automobile : « Je suis très fier de recevoir ce prix qui récompense la qualité du travail du Design et de Peugeot Sport qui ont travaillé ensemble. sur ce projet », explique Matthias Hossann, Directeur du Design chez Peugeot « La qualité de l’échange avec l’équipe Peugeot Sport a été remarquable, tant d’un point de vue technique qu’humain ».

Peugeot 9×8, une voiture aux fluides et touchers particuliers

Peugeot 9X8 est voiture de compétition nouvelle génération qui participera au prochain Championnat du Monde d’Endurance prévu dans les prochains mois, contient toutes les particularités d’une esthétique contemporaine propre à la marque française : posture féline, lignes épurées à la touche sportive, flancs racés et structurés et, bien sûr, une silhouette lumineuse signature à trois griffes, caractéristique de la maison du Lion. Détaillée et élégante, la Peugeot 9X8 évoque l’émotion et représente la vitesse. La Peugeot 9X8 est devenue un objet qui représente une révolution esthétique et technique, une aventure design extrême.

Le nouvel intérieur 9X8 représente exemple de connaissance de Peugeot Design, et repose sur le concept i-Cockpit, caractéristique importante de la marque du groupe Stellantis. Comme pour la conception du modèle de production, le soin apporté à la préparation du design intérieur révèle le même niveau d’exigence que le design extérieur.

Le Peugeot 9X8 a été conçu dans son ensemble pour offrir au conducteur plus d’ergonomie et d’intuitivité. Côté propulsion, le Peugeot 9×8 est équipé d’un groupe motopropulseur hybride à quatre roues motrices qui associe un moteur V6 biturbo de 2,6 litres de 680 ch situé à l’arrière à un moteur/générateur électrique de 200 kW (272 ch). en position avant.

Les International Automotive Festival Awards récompensent chaque année les plus belles réalisations du secteur automobile. Le prix a été décerné par un jury d’experts des secteurs de l’automobile, de la mode, de la culture, du design et des médias présidé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.

Peugeot 9×8 fera ses débuts en course en 2022

Comme mentionné ci-dessus, à part Championnat d’Endurance WEC 2022, Peugeot 9 × 8 sera également le protagoniste de la célèbre course « 24 heures du Mans », prévue pour l’été prochain, où il est possible de comprendre quels résultats cette voiture peut atteindre. Depuis un certain temps, il n’y a pas eu de voiture spéciale avec un design exclusif. Développé pour exceller dans la catégorie Le Mans Hypercar, ce prototype est apparu aux 6 Heures de Monza en juillet dernier.

La technologie de pointe est son fil conducteur distinguer ce design de voiture particulierune série d’images et d’instruments en trois dimensions qui permettent de les visualiser en mode de réalité virtuelle.

On ne sait pas si un produit à vendre sera fabriqué pour cette hypercar dans le futur, mais tous les fans de ce sport et tous ceux qui ont eu l’occasion d’admirer le Peugeot 9×8 voudront se le procurer, au moins pour prendre un tour du circuit, pour vivre une expérience unique en tant que pilote de supercar légendaire, alors qu’il laboure l’asphalte d’une compétition majestueuse à travers les Alpes.