Cabal a assuré que Francia Márquez « avait déclaré une dictature communiste » en disant que le projet de Pacte historique était « à long terme ».

María Fernanda Cabal, une sénatrice qui renouvellera son prochain mandat pour le Centre démocratique, est l’une des principales critiques de Gustavo Petro et de ce que signifie le gouvernement qu’il dirige. Confrontée aux commentaires sur sa formule de vice-présidente, la femme qui a le plus de voix au Sénat a mis en garde contre le « véritable danger » que la dirigeante du Pacte pour l’histoire devienne présidente aux côtés de Francia Márquez.

Lors de sa visite à Medellin, la formule vice-présidentielle de Petro avait un agenda chargé qui s’est terminé par une réunion citoyenne à l’hôtel Tryp, situé au centre de la capitale Antioquia. Au milieu de son discours, Márquez a assuré que le projet du Pacte historique était « à long terme ».

« Une fois que nous aurons atteint la présidence colombienne, nous devrons faire tous les efforts nécessaires pour construire un gouvernement à partir de zéro. Un gouvernement du peuple, un collectif, qui est décentralisé. Pas seulement d’un point de vue physique, mais du point de vue de la projection. Ce projet de changement est à long terme et a commencé le 29 mai, remportant la présidence au premier tour », dit Marquez.

La réaction de Cabal a été une réaction de panique, car il est probable que les commentaires de Márquez signifieraient que Petro resterait au pouvoir malgré les exigences constitutionnelles.

Le danger est réel. Cette femme dit que l’idée d’un gouvernement Petro est une idée de « long terme », se pourrait-il que nous ne comprenions pas ce que la dictature communiste nous a annoncé ? pic.twitter.com/RjcW1JPtMi – María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 5 avril 2022

Cabal est un ardent critique de ce qui allait devenir le gouvernement de Gustavo Petro et ce n’est pas la première fois qu’il met en garde contre sa proposition. L’un de ses propos répondait à José Antonio Kast, l’adversaire de Gabriel Boric pour la présidence chilienne.

En Colombie, le candidat néocommuniste a proposé la même chose : célébrer l’épargne colombienne en l’expropriant. https://t.co/iRtaKIncjH – María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 4 avril 2022

« En Colombie, le candidat néo-communiste a proposé la même chose : célébrer l’épargne colombienne en l’expropriant », secoue.

Il a également critiqué sa proposition de créer deux autres ministères, « dont nous nous servirons du 18 au 20. De plus, il veut mettre fin au service militaire, ce qui réduirait de 26 % la force publique composée de ceux qui servent ».

Cabal a considéré que la proposition de subvention de Petro était irréalisable, ce qui, selon lui, ne pouvait pas fonctionner en raison du manque de ressources.

« L’assistant économique n’a pas dit où il allait trouver les 42,6 milliards de pesos par an pour payer les 3,5 millions de chômeurs minimum en Colombie. »

Face à ces déclarations d’un membre du Congrès du Centre démocrate, le leader de Human Colombia, Gustavo Petro, n’est pas resté silencieux et a indiqué qu’il renoncerait à la présidence républicaine après quatre ans de mandat, comme l’exige la constitution.

Cordovan, de la même manière, a profité du moment pour envoyer une nouvelle moquerie à l’ancien président Ivaro Uribe Vélez, qu’il accuse de vouloir rester au pouvoir par le biais d’autres dirigeants politiques.

« Le seul gouvernement à long terme qui existe en Colombie est Uribe, qui veut déjà mettre ‘Duc II’ [Federico Gutiérrez]. Il est au gouvernement depuis 20 ans. Nous ferons passer le message après 4 ans », a déclaré Petro.

Français à Medellin

Márquez est arrivé à Medellín vers 9h00 via l’aéroport Olaya Herrera de Rionegro. Des centaines de personnes attendaient le candidat à la vice-présidence sur la Plaza Gardel, située à l’aérogare. Ils l’ont reçu avec le drapeau du Pôle démocrate, le parti qui le soutient, et avec un message entourant sa thèse sur le « bien vivre ».

Il les a également remerciés pour l’entreprise de conseil, où il a obtenu le troisième plus grand nombre de votes parmi tous les candidats. «Mon deuxième vote est pris d’ici. Vous m’avez ouvert la voie pour devenir votre vice-président. »mentionné.

Il a également évoqué le fait que la possibilité de s’installer à Medellin avait été exclue, tant pendant la campagne que pendant son mandat de vice-président. SEMAINE savait que, du fait de la recrudescence de sa candidature, le Pacte de l’Histoire espérait faire usage de sa figure sur l’ensemble du territoire national.

« J’espère, même si je ne serai pas exclusivement ici, que mon mandat de vice-président aura son siège ici à Antioquia », a-t-il ajouté.

Plus tard, à l’hôtel Tryp, au centre-ville de Medellín, il a tenu une réunion citoyenne avec d’autres dirigeants du Pacte historique de la région. Là, il a répété son message et a tenté d’apaiser les craintes concernant ses engagements envers la présidence, comme la prise de contrôle et l’impact possible sur le secteur privé.

« De quoi avons-nous peur ? Demandons-nous combien ils nous ont pris, combien nous ont été perdus et pourquoi nous n’avons aucune garantie de droit. Pourquoi n’avons-nous pas un toit ou accès à une éducation adéquate ?