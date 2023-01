Ça arrive maintenant – Aktuálně.cz

Le juge libanais enquêtant sur l’explosion géante du port de Beyrouth en 2020 a également inculpé l’ancien Premier ministre Hasan Dijab, le procureur général Ghassan Ouajdat et deux anciens ministres dans cette affaire. Cela a été rapporté par l’agence de presse Reuters. Selon une ordonnance du tribunal, les accusations comprenaient le meurtre, l’incendie criminel et le sabotage.

Le juge Tárik Bitár a annoncé lundi qu’il rouvrait une enquête après une interruption de plus d’un an pour savoir qui était responsable de l’explosion qui a fait 220 morts. Parmi les accusés se trouve Uajdát, que Bitár voulait interroger en février. En outre, le juge a également inculpé le chef des services de renseignement libanais, Abbas Ibrahim, et d’autres représentants des forces de sécurité et judiciaires, selon Reuters.

Au total, Bitár inculpe désormais 13 personnes, dont cinq ont déjà été inculpées. Ce sont les accusations de meurtre par négligence de l’ancien Premier ministre Dijáb et de trois anciens ministres qui ont coûté son poste au prédécesseur de Bitár en 2021. Bitár lui-même a abandonné son enquête en septembre 2021 lorsqu’aucun des hauts responsables convoqués par le juge n’a comparu pour interrogatoire.

Une explosion de nitrate d’ammonium mal stocké en août 2020 a tué 220 personnes, blessé des milliers d’autres et détruit des quartiers entiers autour du port de Beyrouth. Malgré les conséquences dévastatrices de l’explosion, qui est l’une des plus importantes explosions non nucléaires de l’histoire, l’enquête judiciaire n’a amené aucun politicien ou haut responsable à rendre des comptes.