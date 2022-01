BVB ou Francfort ? Le grand talent Marcel Wenig quitte le FC Bayern

Marcel Wenig est considéré comme l’un des meilleurs talents du campus du Bayern. Le joueur de 17 ans joue actuellement pour l’équipe du FC Bayern U19. Le milieu offensif veut un contrat qui se termine cet été Sports1 mais peut-être pas pour l’étendre.

Le campus du Bayern compte une grande variété de talents dans ses rangs. Certains d’entre eux se sont assis sur le banc en début de seconde partie de saison face au Borussia Mönchengladbach, même si nécessaire. Marcel Wenig fait partie de l’équipe du FC Bayern U19 et, en tant que milieu de terrain offensif, est l’un des meneurs de jeu de l’équipe. Selon les derniers rapports des médias, Munich n’a pas pu garder le talent de 17 ans.

Little refuse la prolongation de contrat – le candidat le plus chaud de l’Eintracht Frankfurt

Comme Sports1 signalé, le milieu offensif de 17 ans a décidé de ne pas renouveler son contrat expirant. A ce titre, il aurait dû le communiquer aux responsables de la Bavière. Il ne devrait pas être trop loin en hiver, mais le jeune envisage un nouveau défi l’été prochain. Il a également déclaré que l’Eintracht Francfort avait les meilleures chances de signer le natif de Nuremberg.

Les pourparlers entre Wenig et SGE se dérouleraient bien. Le milieu de terrain est-il allé directement chez le pro de l’Eintracht ? À partir de maintenant, les Hessois devront planifier un peu plus pour les U19 – et espèrent donc une courbe de développement abrupte.

Un certain nombre d’autres clubs de Bundesliga, dont le Borussia Dortmund, auraient contacté Marcel Wenig.