BVB aujourd’hui, news et rumeurs : Intérêt pour Ugochukwu, Haaland produit moins rentable ?

BVB sur la perle française Lesley Ugochukwu ?

Lesley Ugochukwu fête ses 18 ans ce samedi. OMS? Le milieu de terrain fait partie de l’équipe professionnelle du Stade rennais depuis cette saison – et pourrait bien être au centre des préoccupations du BVB. comme Équipe Selon nos informations, Dortmund doit suivre son développement de près. Les contacts ne devraient pas manquer si les Noirs et les Jaunes veulent vraiment tout mettre en œuvre.

Début 2016, BVB a obtenu un talent absolu de France à Ousmane Demebele, bien que de nombreux clubs de haut niveau soient intéressés. Le contact partenaire de Puma avec François-Henri Pinault, qui est non seulement propriétaire des Stades rennais, mais également actionnaire majoritaire du détaillant, aide.

Il devrait y avoir de nouveau de la concurrence à Ugochukwu. Selon le rapport, Arsenal et ses rivaux Tottenham seraient intéressés. Le talent a fait 17 apparitions en compétition cette saison et son contrat court jusqu’en 2024.

BVB n’aura probablement qu’environ 50 millions d’euros si Haaland part

S’il y a une possibilité de quitter Erling Haaland, le Borussia Dortmund n’aura apparemment qu’environ 50 millions d’euros avec une indemnité de transfert fixe de 75 millions d’euros. Cela a été rapporté par Sport1 dans le podcast « Die Dortmunder-Woche ».

Selon cela, l’ancien club de l’attaquant de 21 ans, le Red Bull Salzburg, le Molde FK et le Bryne FK, recevra également de l’argent en cas de transfert via une clause de revente. De plus, son conseiller Mino Raiola a droit à une commission de dix millions d’euros.

