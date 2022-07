Bus touristique avec transfert à vélo dans les Monts des Géants – Horydoly.cz

Les bus-vélos transportent cyclistes, vélos et piétons. Leurs chemins réguliers traversaient les montagnes de Krkonoše dans les deux sens et étaient reliés par d’autres connexions. Les opérations ont commencé le 28 mai et se termineront le 29 septembre.

Pour les passionnés de vélo, Miroslava Chaloupská, coordinatrice du transport à vélo dans les Monts des Géants, ajoute : « N’oubliez pas un casque, des gants, une chambre à air de rechange ou de la colle, gardez votre vélo bien rangé. »

Les heures d’arrivée et de départ des cyclobus sont basées sur l’horaire. Cependant, coïncidant avec le plus grand nombre de cyclistes, il faut plus de temps pour charger les vélos, donc les départs de l’arrêt de bus sont retardés. Cependant, des bus s’attendent au point de transfert.

Le vélobus transporte le vélo électrique après avoir retiré la batterie. Les cyclistes doivent charger leurs propres vélos. Vous pouvez trouver les détails et les horaires au centre d’information touristique de Krkonoše et sur le site Web www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy

Bien que les plus hautes montagnes tchèques soient accidentées, le vélo est vert ici. La région, y compris les contreforts, est traversée par une piste cyclable de 900 km. Le terrain est parfait pour les athlètes et les cyclistes en forme, ainsi que pour les loisirs en famille. Des pistes cyclables mènent aux contreforts, au-delà de la section de crête du parc national de Krkonoše, qui offrent de belles vues panoramiques sur Krkonoše. Vous verrez des cabanes en rondins de Krkonoše, des villages pittoresques et des coins tranquilles.

Ne montez pas le vélo en montée, utilisez le téléphérique. Ce site Web propose près de cinq douzaines de conseils pour les voyages à vélo www.krkonose.eu/doporucene-cyklovylety

« De mon point de vue, il est bon que malgré les divers changements dans les arrangements politiques dans les régions, malgré le manque de fonds, l’association de destination de Krkonoše ait réussi à maintenir le projet de bus à vélo de Krkonoše. Nous reconnaissons que les plus hautes montagnes tchèques ne sont pas la principale destination cycliste, mais les bus à vélo jouent ici un rôle important. En témoigne le nombre de vélos et de personnes transportés, parmi lesquels il y a un grand nombre de personnes locales qui empruntent cet itinéraire. Bien que ces chiffres dépendent également du nombre de touristes, de la situation actuelle, de la météo, etc., le trafic est stable et bénéficie du soutien des deux régions, qui commandent le transport et cofinancent les cyclobus.L’association Krkonoše assure qu’ils savoir comment promouvoir et réglementer de manière à ce que les bus à vélo soient largement utilisés », a déclaré Jan Sobotka, président de l’Association des entreprises de destination de Krkonoše.