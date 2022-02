Burrina accueillera d’aujourd’hui à dimanche le tournoi international Fip Gold Satine Burriana de pdel

250 paires et un prix de 24 000 euros. Il s’agit du tournoi international de padel Fip Gold Satine Burriana qui démarre ce lundi et se déroulera toute la semaine à l’Espadel et au pavillon Bosca. Il s’agit du premier événement majeur du paddle mondial de 2022 et, par conséquent, d’une chance de voir les meilleures raquettes de la scène internationale.

Le FIP GOLD SATINE BURRIANA se tiendra du 14 au 20 février 2022.

La présentation de FiP Gold Satine Burriana a été suivie par Alfonso Monferrer, président de la Fédération Padel CV avec David Olivas, organisateur de l’événement et représentants de la société Satine.

Les tours préliminaires se joueront dans les installations de l’Espadel les 15 et 16 février et la table finale au Centre sportif de La Bosca les 17, 18, 19 et 20 février, qui sera également diffusée pour 18 pays via GOL TV, SKY SPORTS TV et SPORTS DE LA LIGA.

Championnat avec des sites à Stockholm, Rome, Dubaï, Bari et Burriana, qui compte les meilleurs joueurs masculins et féminins du monde, des principales forces Padel, Argentine, Italie, Angleterre, Chili, Norvège, France, Espagne, Pays-Bas , Suède, Autriche, Portugal, Arabie Saoudite, Russie

participant masculin important,

Ivan Ramrez (n°16 mondial) et Alex Arroyo (n°37 mondial) seront la paire numéro 1 du tournoi tandis que Pincho Fernndez (n°33 mondial) et Jos Antonio Garca Diestro (n°32 mondial) apparaîtront en couple 2.

participante importante,

Brbara de las Heras (joueuse mondiale #23) et Vernica Virseda (joueuse mondiale #26) sont les favorites pour remporter cette FIP Gold Satine de Burriana. Ariadna Caellas (36e mondiale) et Mari Carmen Villalba (24e mondiale) sont devenues la deuxième tête de série.

Le tournoi porte le nom de Satine en tant que sponsor principal, une entreprise qui promeut le sport international et le commerce local. L’impact du tournoi sur la ville de Burriana se reflétera dans le tourisme, le commerce, l’hospitalité, le sport et l’image de marque de Burriana.

Les billets sont en vente à Espadel, Ctra Nules 56, Burriana.