Commission chce dát investorům návod, do kterých technologií se vyplatí vložit peníze. Investice do jádra by podle představ unijní exekutivy měly směřovat nejméně příštích dvaket let a do zemního plynu deset let.

Evropská komise vzala v potaz vědecké expertise, současný technologický pokrok i to, e přechod (k čisté energye) bude pro jednotlivé členské státy znamenat rozdílné výzvy. Komise si proto myslí, e zemní plyn a jádro sehrají roli jako nástroje v přechodu k budoucnosti založené převážně na obnovitelných zdrojích,“ píše se v tiskové EK.

Komise dá podle návrhu zelený status těm novým jaderným blokům, které získají povolení pro stavbu nejpozději v roce 2045. Podle serveru eského.

eští politici návrh Evropské komise vítají

„Zařazení jádra mezi isté zdroje energie je jedním z klíčů k energyké soběstačnosti eské Republiky. Potřebují to naše domácnosti a potřebuje to i náš průmysl,” uvedl předseda vlády Fiala. Jde podle něj o jednu z klíčových priorit nového mon cabinet. Navržený materiál je dobrý signalál. Uděláme vše pro to, abychom pro eskou republicu tuto Agendu dotáhli do spěšného konce,” dodal premier.

„Česká republica dlouhodobě usiluje o to, aby jádro a plyn (po přechodné období) mohla využívat jako náhradu uhlí. Toto rozhodnutí nám umožní postupně přejít ke klimaticky čistým zdrojům,” sdělila ministerně ivotního prostředí Hubáčková.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) na sociálních sítích uvedl, e již od svého nástupu do funkce pracoval s kolegy z ministerstva, ze stálého zastoupení a R v Brusduech jell details do Výsledný, téměř edesátistránkový documentaire pro nás na první pohled vyznívá pozitivně, oceňujeme EK především za to, e v něm uznává roli kliámatické uvíl kliámatic i.

Bývalý premier Babiš řekl, že za takový výsledek v Evropské unii dlouhodobě s dalšími zeměmi bojoval. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podle něj na poslední Evropské radě slíbila, e jádro a zemní plyn budou na seznam i přes odpor Německa a Rakouska zařazeny. Rozhodnutí proto přivítal. Je to věc, která je pro nás důležitá. Není možné, aby jádro a plyn byly energie, které par nikdo nechtěl financovat. To by pro nás byla katastrofa,“ ekl Babiš.

Podle exministra Havlíčka „velkému vítězství eska“ předcházela náročná jednání zahájená v roce 2019. To stvrzení návrhu chybí ještě souhlas většiny a roplenskéchch Pro esko je to zásadní zpráva », napsal na Twitteru.