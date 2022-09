Bruegel: les gouvernements européens ont mis de côté 500 milliards d’euros pour aider les consommateurs d’énergie

Au cours de l’année écoulée, les gouvernements européens ont alloué environ 500 milliards d’euros (12,3 billions de couronnes tchèques) à des programmes visant à protéger les ménages et les entreprises des prix élevés de l’énergie. C’est selon une analyse mise à jour aujourd’hui par l’Institut de recherche Bruegel à Bruxelles. La République tchèque se classe parmi les pays les plus conservateurs, car elle prévoit de dépenser à un taux de 1,2 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui est nettement inférieur à celui, par exemple, de l’Allemagne. Selon l’un des auteurs du rapport, l’approche actuelle du gouvernement est clairement insoutenable.

Le Royaume-Uni a annoncé les mesures souveraines les plus importantes, en chiffres absolus et en termes de part du PIB. Son plan visant à fixer un plafond des dépenses énergétiques des ménages coûterait au pays environ 200 milliards d’euros. L’Allemagne a mis de côté environ 100 milliards d’euros pour aider les citoyens et les entreprises avec des comptes, l’Italie près de 60 milliards et la France 53,6 milliards d’euros, selon Bruegel.

Des mesures coûteuses dans le cadre de la crise énergétique actuelle sont introduites par les gouvernements à travers l’Europe. Le New York Times a récemment noté que la hausse des prix de l’énergie est liée à la guerre en Ukraine « elle nie rapidement la logique économique établie en Europe sans que personne ne s’y oppose fortement. » Gonflement de la dette dans l’Union européenne, coûts déjà en hausse de la lutte contre la pandémie, selon le journal Dans des circonstances normales, cela ferait beaucoup de bruit« .

« L’intervention gouvernementale est de nouveau à la mode, de façon très significative,‘ a commenté Mujtaba Rahman, qui dirige la section européenne du cabinet d’analystes Eurasia Group, à propos des développements.

Depuis l’automne dernier, qui a entraîné une augmentation significative des prix du gaz, les gouvernements européens ont demandé des réductions d’impôts, un soutien direct aux consommateurs, une réglementation des prix de gros et à la consommation ou une taxation des bénéfices extraordinaires des sociétés énergétiques. Selon Bruegel, la République tchèque a jusqu’à présent alloué moins de trois milliards d’euros pour réduire l’impact de la crise sur les ménages et les entreprises. Après conversion en part du PIB, le soutien est similaire à celui de la Slovaquie, tandis que les pays de l’UE avec les plans les plus ambitieux préparent des mesures d’un montant d’environ trois pour cent du PIB ou même plus.

« Conçues à l’origine pour être temporaires… ces mesures fiscales se sont aujourd’hui amplifiées et ont pris un caractère structurel. Ceci est clairement insoutenable du point de vue des finances publiques,‘ a écrit l’un des auteurs de l’analyse, Simone Tagliapietra.Ce niveau d’intervention pourrait creuser le fossé économique en Europe. Il est important de coordonner ces mesures entre les pays européens, » il ajouta.

Suite aux mesures nationales, le gouvernement actuel de l’UE cherche également une réponse concertée aux prix élevés de l’énergie, qui suscitent des inquiétudes concernant les pannes de production industrielle et des problèmes sociaux plus larges. Il y a une semaine, la Commission européenne (CE) a proposé un ensemble de mesures de crise comprenant des réductions obligatoires de la consommation d’électricité ou la limitation des revenus des fournisseurs pour l’électricité produite autre que le gaz. Le plan sera discuté par les ministres de l’Union lors du prochain conseil extraordinaire de l’énergie à Bruxelles le 30 septembre.

