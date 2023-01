Un hélicoptère du service de secours de l’État s’est écrasé mercredi à Brovary. À la suite de la catastrophe de l’avion, quatorze personnes sont mortes et au moins vingt-cinq personnes ont été blessées. Le chef du ministère ukrainien des Affaires intérieures est décédé dans l’accident. Le ministre Denys Monastyrskyj, le vice-premier ministre Yevhenij Jenin et le secrétaire d’État Yuri Lubkovyč. La petite Milana et sa mère Olena, qui se promenaient dans le jardin d’enfants au moment de l’accident, sont également décédées.

Selon Reuters, l’hélicoptère s’est écrasé dans le bâtiment, provoquant un incendie massif sur le site. « Au moment de la tragédie, les enfants et le personnel étaient à la maternelle », a-t-il déclaré. a déclaré Oleksiy Kuleba, gouverneur de la région de Kyiv. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient le bâtiment en train de brûler à l’intérieur et autour de celui-ci, et des gens pouvaient être entendus crier.

L’adolescent Gleb a également été témoin de l’accident. Lui et un ami ont couru dans le feu de l’enfer et ont commencé à sauver des enfants du bâtiment de la maternelle en feu.

« J’ai vu une fumée très épaisse, alors mes amis et moi sommes allés là-bas pour faire sortir les enfants », le jeune homme a expliqué à la radio L’Europe libre. « Il y avait un autre homme qui a couru dans le bâtiment et nous a ensuite remis les enfants par-dessus la clôture. » il ajouta.

Ils ont ensuite emmené leurs trois enfants chez un ami. Ils prennent soin d’eux, vérifient s’ils se sentent bien, s’ils peuvent entendre, essaient de les calmer et leur racontent des contes de fées. « Les enfants pleuraient, avaient peur et voulaient rentrer à la maison. » dit Gleb.

Ils n’étaient pas les seuls à élever plusieurs enfants après l’accident, les parents se sont alors rendus à la maison et ont décrit leurs enfants et ont demandé s’ils étaient dans l’un des appartements.

L’Ukraine a créé de nouvelles formations militaires pour les équiper d’armes de l’OTAN, Serhii Nayev, commandant des opérations anti-insurrectionnelles ukrainiennes dans le Donbass, a déclaré à CNN. L’archevêque de Prague Jan Graubnerv, s’adressant aux fidèles à St. Vitus au Château de Prague, nous rappelle que nous sommes en train d’élire un chef d’Etat et que la guerre fait rage en Ukraine. « Jésus est également venu vers nous dans cette situation avec son défi – commencez à penser différemment », retc. Selon Jésus, le royaume de Dieu est dans l’homme, a-t-il ajouté. « Lorsque vous laissez la vérité, la justice et l’amour vous gouverner, lorsque vous créez la paix au lieu de la tension, lorsque vous rayonnez l’amour et non la méchanceté. déclaré Les expéditions d’armes occidentales vers l’Ukraine qui atteignent le territoire russe entraîneront une catastrophe mondiale, a déclaré aujourd’hui Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse du Parlement russe.. Selon lui, la réponse de la Russie à l’armement de l’Ukraine a été l’utilisation d’armes plus puissantes. « Si Washington et les pays de l’OTAN fournissent des armes pour attaquer des villes et tenter de s’emparer de notre territoire, (…) cela conduira à des représailles avec l’utilisation d’armes plus puissantes », na écrit Volodine dans un article de Telegram. Il a appelé les députés et membres du Congrès américains, allemands et français à prendre conscience de leur responsabilité envers l’humanité

