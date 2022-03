Bronisław Geremek, Pologne et Europe

Alors que la Sûreté d’État communiste fin janvier 1989 à Prague battait constamment les gens qui voulaient commémorer la mort de l’étudiant Jan Palach devant la statue de Saint-Pierre. Wenceslas, le démantèlement progressif du régime communiste a déjà commencé en Pologne.

Lire aussi

La rencontre tant attendue entre les représentants du parti au pouvoir, l’Union des travailleurs polonais, et l’opposition, représentée principalement par le syndicat indépendant Solidarité, a été annoncée le lundi 6 février. L’historien Bronisław Geremek (1932-2008) était l’un des personnages clés des discussions de la « table ronde » et, pour la plupart, leur modérateur. Jan Adamec, spécialiste de la guerre froide et de l’Europe centrale, lui a dédié le programme de la série Portrait.

Geremek est né dans une famille de marchands, son grand-père était rabbin ; Il a étudié l’histoire à l’Université de Varsovie et a travaillé à l’Institut d’histoire de l’Académie polonaise des sciences. Entre 1960 et 1965, il enseigne à la Sorbonne à Paris, après son retour en Pologne, il est expulsé de l’académie pour des raisons politiques et se consacre à l’étude de l’histoire médiévale. Il parle anglais, français, italien et allemand.

Route de Varsovie à Bruxelles

De 1950 à 1968, il a été membre du Parti syndical des travailleurs polonais au pouvoir, mais en a démissionné pour protester contre l’occupation de la Tchécoslovaquie. En 1975, il co-écrit une lettre au plus haut représentant de la Pologne communiste, Edward Gierk, dans laquelle il appelle à des changements socio-politiques fondamentaux. Il a été emprisonné à plusieurs reprises depuis lors.

Lire aussi

Il cofonde une université résidentielle, participe à l’organisation de mouvements de grève et à la création de Solidarité. Dans les années 1980, il a travaillé comme conseiller principal de Lech Wałęsa. De 1989 à 2001, il est député, la période clé étant d’octobre 1997 à juin 2000, lorsqu’il est ministre des Affaires étrangères dans le cabinet du Premier ministre Jerzy Buzek. A cette époque, il a conduit la Pologne à l’Alliance de l’Atlantique Nord.

Il a été élu au Parlement européen en 2004 ; c’est son voyage de Varsovie à Bruxelles qui lui a été fatal à l’été 2008, lorsqu’il est mort dans un accident de voiture dans l’ouest de la Pologne. Le président de la Commission européenne de l’époque, José Barroso, a déclaré après la publication de la mort de Geremk : « C’était un Européen d’une taille extraordinaire et un Polonais aux convictions inébranlables. Toute sa vie témoigne de son courage politique sans compromis. » le porte-parole Jacek akowski se souvient plus tard : « Il m’a appris que le monde change plus vite que nous ne le pensons, donc il ne sert à rien d’insister obstinément sur la doctrine ou la configuration, mais nous devons insister sur les valeurs, car seules ces valeurs restent inchangées. «