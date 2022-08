Brno attend avec impatience l’arrivée du train à grande vitesse TGV | Transport | Nouvelles | Potins de Brno

Le célèbre train à grande vitesse français TGV arrivera à la gare principale de Brno, puis au parc des expositions. L’ensemble ira en République tchèque depuis l’Allemagne. Il fera escale à Prague, Jihlava ou Brno, où il sera pendant trois jours l’une des principales attractions du salon Train Business Day, à partir de la semaine prochaine.

Dix voitures du constructeur français arriveront dans la métropole de Moravie lundi vers dix heures du soir, d’où elles se dirigeront ensuite vers le parc des expositions. Là, il fera partie d’une exposition en plein air à la gare pendant trois jours. Le directeur du train qui a organisé l’arrivée de ce train prétendait être une attraction spéciale pour les visiteurs. Et cela malgré le fait que l’ensemble des années quatre-vingt du siècle dernier n’a pas tourné depuis quatre ans. Le compteur de vitesse du transport s’est alors arrêté à plus de 13 millions de kilomètres.

« Même si cette unité était déjà un moteur décent, elle pouvait certainement être comparée aux trains d’aujourd’hui. Il est toujours opérationnel et est le seul ensemble de présentation à grande vitesse dans l’Union européenne. A été considérablement modernisé deux fois et équipé de la technologie de communication la plus moderne, » a expliqué le porte-parole de l’administration des chemins de fer Dusan Gavenda.

Une locomotive Siemens Vectron remorquera des unités TGV vers la République tchèque. Il fera également partie de l’exposition à la foire de Brno. Par exemple, il séduira les amateurs de trafic ferroviaire car il sert à la fois de véhicule de conduite et de diagnostic.