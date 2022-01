Brigitte Macron : Selon les complotistes, il est né garçon

« Conspiration américaine classique », Alors Marianne a commenté les rumeurs Macronova elle a changé de sexe. L’actualité commence cette semaine, l’auteur est censé être « un journaliste indépendant qui se tient en dehors du harem officiel des journalistes ». Cependant, l’auteur il a publié sa théorie pour la première fois dans une série d’articles dans le quotidien d’extrême droite Faits et Documents en septembre, qui est célèbre pour ses portraits publics sensationnels et choquants de personnages.

Frère ou soeur?

Dans ses articles, l’auteur fait référence à la documentation qu’il a réunie et aux experts auxquels il s’est entretenu. Selon lui, de nombreux experts témoignent que Macron est né garçon. Trogneux est le nom de naissance de l’actuelle Première Dame et Jean est le nom signature de cette famille, Jean-Michel est le nom d’un de ses frères né en 1945. L’auteur d’un article complotiste sur les frères Macron a noté que des informations sur Jean-Michel avaient été perdues. La première dame est la plus jeune de six enfants.

En novembre, les conspirateurs sont apparus dans une interview sur YouTube, dans laquelle il a développé davantage son hypothèse, la vidéo a été vue plus de 460 000 fois avant d’être supprimée. Le complot est revenu sur le réseau social le 12 décembre, tendance sur Twitter ce jour-là. Le théoricien du complot Tristan Mendès-France a déclaré que « les rumeurs étaient alimentées par un réseau social relativement radical habitué à opérer dans l’extrême droite ».

L’homosexualité de Macron a également été spéculée

« Cela a commencé par un phénomène classique comme tout complot : les gens ont été choqués et offensés. Du coup, le sujet a été évoqué sur les réseaux sociaux et le hashtag #JeanMichelTrogneux est né, qui est immédiatement devenu une tendance. En quelques jours, le complot a porté ses fruits pour un problème dont on parle beaucoup, parfois le plus discuté. » dit Mendès-French.

« Bien sûr, même les opposants à Macron, qui n’ont rien à protéger, ne peuvent pas l’ignorer pour prouver la corruption du président. Ils iront plus loin pour ternir le nom et la réputation de sa femme. » analysé par Mendès-France. Il a ajouté que le complot rappelait 2018, lorsque la presse avait spéculé sur l’orientation sexuelle de Macron en raison de sa relation étroite avec l’ancien garde du corps Alexander Benalla, qui était lié à un certain nombre de scandales.

« Que cela se passe en Amérique ou en France, nous voyons une dégénérescence morale et sexuelle chez les conspirateurs de droite et leurs hypothèses. La pédophilie et l’homosexualité pour de tels types sont au même niveau. » souligne Mendès-France. Des spéculations sur le scandale se répandent autour de l’image du président et d’un jeune homme noir à moitié nu. Pour les conspirateurs et les extrémistes de droite, c’est la preuve de sa prétendue homosexualité.

Les conspirateurs ont aussi Obama comme hommes

Les Français, même la première dame, ne sont pas aussi habitués à répondre aux questions de genre que les Américains. Une hypothèse soutenue par le groupe de conspirateurs américains de droite QAnon prétend que les membres de l’élite mentent sur leur sexe. Les partisans de QAnon ont commencé à faire une grande différence sous l’ancien président américain Donald Trump, et l’ancienne première dame des États-Unis Michelle est devenue l’une de leurs cibles. Obama. Ils ont également attaqué son sexe et écrit qu’ils cachaient le « vrai ».

Comme Macron, Obama a ensuite affirmé être né de sexe masculin, dans son cas sous le nom de Michael Lavaughn Robinson. « Les gens qui répandent cette calomnie et ce complot, c’est l’extrême droite, trouveront des preuves qu’ils mentent sur la personnalité du président et de ses proches, que ce soit Obama ou Macrona, « ajoute un autre complotiste, le journaliste d’investigation Thomas Huchon.

La France a son propre groupe QAnon connu sous le nom de DeQodeurs, mais ils ont succombé au complot sexuel de Macron. « C’est trop pour nous », ont-ils dit. « Internet n’a pas de frontières, peut-être seulement des frontières linguistiques, mais les conspirations sont courantes, souvent des États-Unis au Canada puis en France. Leur propagation est soutenue, par exemple, par la création de mèmes », Huchon a expliqué.

Les Français connaissent le complotiste

« De telles conspirations ne sont pas tout à fait courantes dans notre région, mais elles ont aussi leurs racines ici. » Dodal Mendes-français. « Mais il y a une grande différence dans les conspirations en France, par rapport à l’Amérique, on peut retracer l’initiateur de la rumeur, l’auteur et les médias qui l’ont propagée. » déclara Mendès-France. « Cela se voit rarement dans les théories du complot. D’ailleurs, l’auteur ne cache pas son hypothèse, il y consacre un site entier, où il demande à la France d’écrire à la première dame et de s’enquérir du prétendu changement de sexe, ou de la possible disparition de son frère Jean-Michel. » a commenté Huchon.

« L’auteur exige aussi que Jean-Michel Trogneux, s’il existe, avance et améliore les choses », a poursuivi l’expert. « Nous pouvons tirer deux choses de l’ensemble du problème. Premièrement, que les conspirateurs étaient obsédés par la révélation de leur vérité alternative, même s’ils mentaient sur les hauts responsables du pays, et deuxièmement, qu’ils n’avaient pas peur des représailles et des conséquences de leur C’est ce qu’il faut faire, s’inquiéter, surtout dans les mois qui précèdent les élections. Huchon conclut son analyse.