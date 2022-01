« Brigitte Macron est née garçon » : la première dame de France porte plainte contre ceux qui répandent de fausses rumeurs

Brigitte Macron s’oppose aux fausses théories sur son changement de sexe

Macron et Brigitte, du lycée à l’Elysée. PHOTO

Selon ces rumeurs, Brigitte Macron était un homme à la naissance et avant le changement de sexe il s’appellerait Jean-Michel Trogneux (Trogneux était son nom de jeune fille). Cette théorie circule principalement parmi les personnes associées à l’ultra-droite et aux groupes complotistes. Ces derniers temps, les rumeurs sur le Premier ministre français se sont aussi fait plus pressantes sur les réseaux sociaux, à tel point que le hashtag #JeanMichelTrogneux est parmi les plus cités du pays. L’avocat de Brigitte Macron, Jean Ennochi, a expliqué que des poursuites judiciaires contre plusieurs personnes avaient commencé après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux le 10 décembre qui a relancé les rumeurs. Les avocats n’ont pas divulgué le nom de la personne dénoncée, ni précisé si la plainte avait été déposée devant un tribunal civil ou pénal.