Mi-juin, le milliardaire Tomáš Březina a été l’un des premiers à annoncer qu’il avait amassé plus de 50 000 signatures, se qualifiant ainsi pour la présidence. Pourquoi pensait-il qu’il avait une chance de réussir ?

L’invité de Ptám se me est l’ancien propriétaire du géant du béton BEST et candidat à la présidentielle Tomáš Březina.

Březina, 65 ans, a annoncé sa candidature en avril. Par le passé, il a fait de la politique – en 1996-1998, il a été député de l’ODS, puis en 2013 il était censé être candidat du mouvement ANO, mais il s’est retiré du partenariat au bout de quelques semaines. puis a vivement critiqué Andrej Babi et sa politique.

Březina, surnommé le roi du béton, a fondé la société Best pour les éléments de construction en béton dans les années 1990. Il l’a vendu l’année dernière, le montant n’a jamais été déterminé, mais c’était entre trois et quatre milliards de couronnes. Il est toujours proche de l’entreprise – il a commencé sa campagne en visitant les succursales de son ancienne entreprise et en discutant avec ses employés.

03:40 – (Pour collecter rapidement 50 000 signatures) Nous avons plus de 400 sites de pétition à travers le pays, j’ai plusieurs centaines de bénévoles et de sympathisants. J’ai reçu 15 000 signatures en personne, par correspondance.

07:20 – (Pourquoi a-t-il décidé de se présenter à la présidence) Il faut avoir certaines capacités données d’en haut, puis il faut travailler sur soi et avoir le désir de changer et d’appliquer ces capacités à certains usages pour la société.

10:25 – J’essaie de ne critiquer personne, surtout quand je suis candidat à la présidentielle. Je n’aime pas parler des autres. Je ne vis pas dans un environnement milliardaire, je ne vis pas comme un homme riche. Je vis une vie complètement différente.

14:27 – Je suis allé à l’élection présidentielle, bien sûr, parce que je voulais gagner cette élection présidentielle. Il est basé sur des questions superficielles que, malheureusement, même votre type, les journalistes ne peuvent pas comprendre. Qu’il y a des gens qui veulent se consacrer à des choses qui sont généralement bénéfiques pour le bien de la nation. Croyez-le ou non, c’est ma principale motivation.

17:40 – Comment attirer plus de personnes dans la production ?

J’aimerais venir ici un jour et avoir un meilleur intervieweur. Drive est un mot terrible. Je crois en la gentillesse et la bonté d’une gentille blonde. Mais parfois, vous vous trompez de calcul. Actuellement, la République tchèque est dans une situation très troublée depuis longtemps. Ils doivent régler le PIB par habitant. Nous sommes le trentième au monde et gagnons 25 000 par personne. Nos voisins en ont deux fois plus, les États-Unis le triple. Jusqu’à ce que cela change, c’est un gros problème. Nous avons une diminution permanente du nombre de personnes travaillant de manière productive et, d’autre part, une augmentation permanente du nombre de personnes travaillant dans l’État. Si cette tendance ne change pas, ce sera mauvais. La République tchèque a été économiquement colonisée. La plupart des entreprises en République tchèque sont entre des mains étrangères.

21:25 – Comment agiriez-vous en tant que président en cas d’attaque russe contre l’Ukraine ? Allez-vous à Kyiv en tant que politicien ?

Une autre question de tabloïd. Je juge la situation uniquement à partir des médias, car je n’ai pas d’autres faits. Vous ou d’autres médias déformez cette réalité. Mais je vais le dire : la Russie est le plus grand pays du monde, la Russie est une puissance nucléaire, je ne connais pas l’histoire des relations entre la Russie et l’Ukraine, mais cela ne veut pas dire que je suis pro-russe. Je dis juste que c’est sans doute une question plus compliquée que de mettre un pull et une veste rouges et d’aller au bunker pendant dix minutes et de serrer la main.

23:00 – Et que ferez-vous? Aimeriez-vous vous asseoir dans la bibliothèque et lire sur les relations russo-ukrainiennes ?

Tout d’abord, je dois avoir toutes les connaissances que je n’ai pas. J’agirai en conséquence. Mais en tout cas, la conclusion n’est pas que je serai le Premier ministre de l’Ukraine et un partisan. J’ai l’obligation de prendre soin du peuple tchèque, de résoudre le problème tchèque. Il est absolument absurde que l’Allemagne, la France et d’autres grandes puissances négocient avec la Russie et aient des accords bilatéraux sur les infrastructures critiques, et donc la République tchèque n’a rien. Pas d’accord, pas de puissance militaire, pas de taille. Et en même temps, il est devenu le chef de la résistance anti-russe au nom de l’Ukraine. C’est juste bizarre. Ce n’est pas un acte dans l’intérêt du peuple tchèque. Le gouvernement tchèque était censé protéger la population autant que possible, et à mon avis, cela ne s’est pas produit et a plutôt annoncé au peuple qu’un massacre houleux éclaterait à l’automne.