Braquage à l’hôtel où Messi séjournait à Paris: comment il a été battu et détails du butin qu’ils ont pris

Messi en famille à l’hôtel Le Royal Monceau.

Un acte d’insécurité a choqué l’un des hôtels les plus luxueux de Paris, Royal Monceau cinq étoiles, où pas moins de Lionel Messi Avec sa famille, il a été impliqué dans un vol la semaine dernière et en attendant de plus amples détails sur l’incident, la police enquête déjà sur ce qui s’est passé.

Tel que publié jeudi par le site Soleil, les agresseurs sont venus du toit d’un immeuble situé dans la capitale française et sont descendus sur l’un des balcons des chambres où ils ont trouvé une fenêtre ouverte.. Bien qu’il n’y ait toujours pas de mot officiel confirmant le nombre de pièces dans lesquelles ils ont pu entrer, on pense qu’ils sont entrés par effraction dans au moins quatre pièces.

Un invité est celui qui a signalé l’objet manquant qu’il avait laissé dans sa chambre et après avoir vérifié les caméras de sécurité, les policiers ont découvert que Mercredi soir dernier, deux hommes masqués ont franchi l’une des fenêtres du sixième étage. La femme qui a signalé l’incident est une conseillère financière de Dubaï et a parlé aux autorités après avoir détecté son absence Collier en or de 3 000 £ (4 042 $), boucles d’oreilles de 500 £ (673 $) et 2 000 £ (2 700 $) en espèces.

Dans un communiqué publié par un portail britannique, la femme, dont l’identité n’a pas été divulguée, a déclaré : « Payer une fortune pour un endroit aussi élégant et sécurisé et que quelqu’un entre dans votre chambre est très dérangeant. La police nous a dit avoir vu deux hommes avec des sacs sur le toit sur des caméras de vidéosurveillance, mais n’a pas été en mesure de les identifier. Ils ont dit que trois autres vols ont également été signalés. Un Marocain dans la pièce voisine m’a dit que sa montre avait été volée. »

Les assaillants sont entrés par le sixième étage, au-dessus de la suite où habite Messi, qui déménagera bientôt dans une autre résidence de la même ville. La police enquête toujours sur l’incident.

Mercredi dernier soir PSG Il a disputé un match à l’extérieur contre Metz pour la septième journée de Ligue 1. L’attaquant argentin n’a pas participé au match car il se remettait d’une blessure au genou gauche.

L’hôtel renforce sa sécurité en août, en raison de l’arrivée de Lionel Messi

Royaume Monceau, un immeuble situé au 37 avenue Hoche et rénové par le célèbre designer Philippe Starck, est la résidence temporaire de la famille Messi. Situé à environ 15 minutes en voiture de Parc du Prince, Stade PSG. Cet hôtel est situé au coeur de la ville, à seulement 500 mètres se trouvent l’Arc de Triomphe et les Champs-Elysées.

Parmi les installations dont dispose cet endroit, les suivantes se distinguent: Piscine de 23 mètres de long (selon son site c’est le plus long hôtel de luxe construit à Paris), des salles de sport et des spas qui promettent des « traitements exclusifs », tels que des espaces séparés pour les hommes et les femmes, bain turc, laconicum (bain sec), hammam, sauna et fontaine de glace. « Des formateurs exclusifs font de ce spa un temple du luxe sur mesure », affirment-ils d’une chaîne hôtelière qui possède des bâtiments au Cambodge (deux succursales), en Chine (trois sociétés), en Inde, en Indonésie (deux), aux Philippines, à Singapour, en Pologne, Turquie, Royaume-Uni, Maldives, Seychelles, Bahreïn, Arabie saoudite (deux), Émirats arabes unis (deux) et États-Unis d’Amérique.

De plus, les hôtels de Paris ont l’habitude d’accueillir de grandes stars car à part Messi, ils sont passés de Madonna à Michael Jackson.

Des milliers de fans franchissent chaque jour les portes de l’hôtel dans l’espoir de voir Messi (Reuters)

Ce qui est également certain, c’est que le fait de l’insécurité dans la capitale française n’est pas nouveau. En mars de cette année, un groupe de voleurs a fait irruption dans la maison de Marquinhos et Di María, deux footballeurs du PSG. Cette Brigade de répression des bandits (BRR) avait lancé une enquête pour déterminer si les deux affaires, survenues le même jour à environ 10 kilomètres de distance, étaient liées l’une à l’autre et en mai, ils ont réussi à arrêter quatre suspects âgés de 18 à 29 ans.

Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva, Dani Alves, Sergio Rico et Mauro Icardi d’Argentine est une autre victime de cette modalité criminelle qui a commencé à les attaquer depuis fin 2018. En général, les criminels pénètrent généralement dans les maisons lors des matchs du PSG.

Messi va bientôt quitter l’hôtel et comme l’a rapporté RMC Sports la semaine dernière, il va s’installer dans une maison qui se situe dans le quartier huppé de Neuilly-sur-Seine, une commune située dans le département d’Altos del Sena, où vivent les familles les plus riches de la capitale. Ses coéquipiers Di María et Leandro Paredes vivent également dans la région. Il se trouve à 20 minutes en voiture du centre d’entraînement du PSG et va dans le sens inverse de l’entrée de Paris, ce qui est généralement difficile le matin.

