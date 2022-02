Brad Pitt poursuit Angelina Jolie pour avoir vendu sa participation dans le domaine français Château Miraval | Gens

Angelina Jolie a de nouveau accusé son mari de qui était son mari entre 2014 et 2019, Brad Pitt. En juillet dernier, l’actrice l’accusait d’avoir bloqué la vente du Château Miraval, le vignoble qu’ils possèdent tous les deux en France. Maintenant Jolie, 46 ans, va encore plus loin et, selon des documents judiciaires fournis par l’acteur et auxquels il a accès. page 6, aurait vendu sa part de la ferme. Pitt, 58 ans, ne l’a pas ignoré et a décidé de dénoncer son ex-femme pour cela. Les deux ont convenu qu’ils ne vendraient jamais leur part de la ferme où ils se sont dit « oui » en 2014 et le vignoble qui l’entoure sans d’abord parvenir à un accord avec l’autre partie. Cependant, le traducteur méchant Il vendra ses éclats sans préavis à l’homme d’affaires russe Yuri Shefler, selon un site dédié à l’actualité des célébrités.

Au fil des ans, l’acteur hollywoodien a transformé un vignoble français en une entreprise de plusieurs millions de dollars, puisqu’il est l’un des principaux producteurs mondiaux de vin rosé. Cependant, la propriété est en fait au nom des deux. Pitt y fait allusion en ajoutant qu’il investit plus de travail et d’argent dans cette cave que Jolie pour la rentabiliser.

Le rapport comprend plusieurs détails concernant ce fait. «Jolie a effectué la prétendue vente à l’insu de Pitt, niant à Pitt tout droit de consentement qu’il avait envers elle et le droit de premier désistement sur son entreprise. Il a vendu ses parts avec la connaissance et l’intention que Shefler et ses affiliés veulent contrôler les affaires de Pitt et saper l’investissement de Pitt dans Miraval. »

La presse avait déjà eu accès en 2021 à ce document de procédure judiciaire qui reflétait que l’artiste avait trouvé un repreneur pour sa part du vignoble français, mais qu’il n’avait pas pu conclure la vente car Pitt n’avait pas accepté de la retirer. ATRO(« Ordre de blocage temporaire automatique», pour son acronyme anglais, une action imposée par défaut dans une procédure de divorce pour empêcher une partie de prendre des décisions financières préjudiciables à l’autre). À moins qu’un juge ne décide de suspendre cette condition, Jolie ne pourra pas renoncer à sa part de Miraval.

Le 30 juin, l’actrice avait déposé une requête en urgence pour suspendre ATRO afin que les acheteurs intéressés n’aient pas le temps de rappeler l’opération. Cependant, le juge a statué que Jolie n’avait pas réussi à prouver qu’il y avait « un préjudice immédiat, un préjudice ou une perte irréparable, ou des dommages matériels directs ». Cependant, selon Page 6prendra finalement la décision de vendre sa part de l’héritage malgré le fait que Pitt n’a pas accepté la demande.

Situé au cœur de la Provence française et s’étendant sur 30 hectares, le vignoble du Château Miraval s’étend sur deux appellations dans la région des Coteaux-Varois-en-Provence et des Côtes de Provence, où sont produits deux vins blancs et un rosé. Déjà en 2016, peu après avoir annoncé leur séparation en 2019, le couple avait vendu le château, avec 35 pièces et 500 acres de terrain (dont un vignoble), mais le prix était élevé, 55 millions d’euros, apparemment l’acheteur n’était pas convaincu alors.

Ce n’est pas la seule bataille que les deux artistes ont eue. Bien qu’en mai 2021 dernier, il semblait que tout s’était clôturé avec l’octroi de la garde des enfants qu’ils partageaient, l’affaire a pris une nouvelle tournure en octobre. Les enfants sont retournés chez Jolie, et c’est alors que Pitt a décidé qu’il était temps de demander une nouvelle révision de la garde des enfants. Traducteur de club de combat Il a fait appel devant le plus haut tribunal de Californie, mais ce nouvel examen a été rejeté.