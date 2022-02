Brad Pitt poursuit Angelina Jolie pour avoir vendu des actions dans le domaine viticole français où ils se sont mariés

+



Brad Pitt a poursuivi son ex-femme Angelina Jolie pour avoir vendu, sans son consentement, sa participation dans le domaine viticole français qu’ils ont acheté ensemble, selon la BBC.

Le couple a acheté une participation majoritaire dans une entreprise immobilière lucrative située à Correns, en France, en 2008. Il s’agit du « Château Miraval », un manoir de 1 000 acres où le couple s’est marié six ans plus tard, pour 164 millions de dollars (environ 864 millions de reais). ).

Brad Pitt et Angelina Jolie : dans le cadre de l’accord, l’ancien couple a accepté de se demander la permission de l’autre s’ils voulaient vendre leur stock (Photo : Anthony Harvey/Getty Images)

Selon le procès, Angelina et Brad détiennent leurs actions Miraval dans des sociétés distinctes. La propriété appartient à Quimicum, une société dans laquelle l’acteur détient une participation de 60% via sa société Mondo Bongo. L’actrice a acquis une participation de 40% via sa société Nouvel.

Dans le cadre de l’accord, l’ancien couple a accepté de se demander la permission de l’autre s’ils voulaient vendre leurs actions. Mais Pitt a déclaré que Jolie avait vendu ses actions à son insu à un fabricant de boissons luxembourgeois contrôlé par l’entrepreneur russe Yuri Shefler, selon le procès.

savoir plus

« Il a vendu ses actions avec la connaissance et l’intention que Shefler et ses affiliés chercheraient à contrôler l’entreprise et à saper l’investissement de Pitt dans Miraval, auquel il s’est consacré », indique le procès.

L’avocat de Pitt a déclaré que le procès visait à causer « une perte inutile » à Pitt, qui « a versé de l’argent et de la sueur dans le commerce du vin ».

Ses avocats soulignent également que Château Miraval est devenu sa passion et, sous l’œil attentif de l’acteur, est devenu « des millions de success stories internationales ».

La propriété comprend de nombreuses structures résidentielles et non résidentielles telles que des châteaux, des donjons et même des fermes. Outre la résidence du couple, elle est également connue pour le vin rosé qui y est produit, élu meilleur au monde en 2013 par le magazine Wine Spectator.

Angelina Jolie a été contactée par des journaux britanniques, mais n’a pour l’instant pas commenté les informations.