Boycotter ou ne pas boycotter V4 ? Le Premier ministre tchèque a une opinion différente de celle des leaders parlementaires – EURACTIV.cz

VISEGRAD

Bboycotter ou pas boycotter V4 ? Le Premier ministre tchèque a une opinion différente de celle des leaders parlementaires. les serveurs Liste des messages ont rapporté cette semaine que les présidents des deux chambres du parlement – Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) et Miloš Vystrčil (ODS) – avaient décidé de boycotter la rencontre avec leurs homologues de Visegrad. Au lieu d’eux-mêmes, ils voulaient envoyer le vice-président à cet endroit. Ils n’ont pas caché leurs raisons – dans leurs entrailles se trouvait la Hongrie pro-russe qui, malgré la guerre, a fait le commerce de l’énergie russe et a saboté toute nouvelle aide financière à l’Ukraine.

« Les Hongrois sont toujours les derniers à accepter un ensemble de sanctions, demandant des concessions et menaçant de ne pas soutenir de nouvelles sanctions. Ils sont également capables d’abuser du thème de la guerre intérieure contre l’UE. Ils sont le cheval de Troie de la Russie, et je considèrent qu’il est important de leur envoyer un signal clair que cela est inacceptable », a déclaré Pekarová Adamová à Seznam Zprávám.

En fin de compte, les organisateurs slovaques ont décidé d’annuler la réunion du président du parlement de Visegrad, ce qui a conduit non seulement à la position du représentant tchèque, mais également au prétendu désintérêt polonais.

La réaction hongroise n’a pas tardé. « La déclaration du président du parlement tchèque qui s’est adressée à notre pays est fausse et irrespectueuse, ne correspond pas à la réalité et remet en cause le droit du gouvernement hongrois de façonner sa politique dans l’intérêt des citoyens hongrois », a déclaré le parlementaire dit le bureau. le président du parlement monocaméral hongrois, László Kövér, dans une déclaration rapportée par le serveur Telex.

Liste des messages, cependant apporter des nouvelles sur le fait que les négociations de Visegrad auront lieu la semaine prochaine – et au niveau du Premier ministre.

Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a confirmé qu’il se rendrait en Slovaquie le 24 novembre pour discuter d’économie, d’énergie et de migration avec ses homologues de Visegrad. Il a lui-même voulu soulever le sujet du paquet économique de 200 milliards d’euros de l’Allemagne qui pourrait saper la compétitivité de la République tchèque et d’autres pays d’Europe centrale.

« Nous préférons les procédures et les règles générales, car dans la compétition pour le budget national, nous ne prendrons certainement pas la première place, et nous ne le pouvons pas non plus », a déclaré Fiala dans une interview avec Seznam Zprávy.

« Je pense que ce n’est un secret pour personne que la Hongrie a une approche différente des trois autres pays du V4. Cependant, et c’est important, notre dialogue jusqu’à présent a conduit au fait que la Hongrie a jusqu’à présent soutenu toutes les décisions importantes dans les négociations de l’UE », a ajouté Fiala, ajoutant qu’il était important que les représentants de Visegrad « s’amusent » avec chacun autre.

« Le V4 au plus haut niveau ne s’est pas réuni ces derniers mois. C’est certainement un format utile qui a fait ses preuves dans le passé », a déclaré Fiala pour Seznam Zprávy. (Aneta Zachova | EURACTIV.cz)

PARIS

Macron s’oppose au boycott de la Coupe du monde. Le boycott est un sujet non seulement à Visegrad, mais aussi en France. Cependant, il y est discuté en ce qui concerne le prochain championnat de football au Qatar. Interrogé par des journalistes, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de boycotter la Coupe du monde, car selon lui le sport « ne doit pas être politisé ». Si l’équipe de France accède aux demi-finales, Macron prévoit de venir directement au Qatar pour soutenir les joueurs.

Dans le même temps, le Qatar a fait face à de vives critiques pour le traitement inhumain des travailleurs qui se préparent pour le championnat. Selon une enquête du journal The Guardian, six mille cinq cents personnes sont mortes pendant les travaux. (david basse | EURACTIV.fr)

VIENNE

Des militants autrichiens pour le climat occupent l’université. La Tchéquie n’est bien sûr pas le seul pays où les étudiants attirent l’attention sur la menace climatique en occupant les universités. Des militants autrichiens ont pris des mesures similaires, occupant des amphithéâtres universitaires à Vienne, Salzbourg et Innsbruck. Ils se plaignent de l’approche du gouvernement en matière de climat, d’éducation et d’autres questions sociales. (Nikolaus J. Kurmayer | EURACTIV.de)

La Haye

L’enquête sur la destruction du vol MH17 n’est pas terminée, selon les autorités néerlandaises. La police et les procureurs néerlandais espèrent obtenir bientôt plus d’informations sur d’éventuelles enquêtes supplémentaires sur la destruction du vol MH17.

Un tribunal néerlandais a condamné jeudi trois hommes à la réclusion à perpétuité pour leur rôle dans le lancement du missile russe Buk qui a abattu le vol MH17 le 17 juillet 2014, tuant au total 298 personnes. Un autre suspect a été acquitté.

« La décision du tribunal lors du procès #MH17 est une étape importante vers la vérité, la justice et la responsabilité des victimes et de leurs familles. Nos pensées vont à ceux qui sont en deuil, car cette décision a dû susciter beaucoup d’émotions », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra sur Twitter.

Cependant, les autorités néerlandaises ont averti que l’enquête n’était pas terminée. Selon Andy Kraag, chef du département national de la criminalité de la police néerlandaise, il faut savoir « qui a appuyé sur le bouton » et quel patron était derrière l’accident d’avion. Le bureau du procureur s’attend à ce que plus d’informations soient disponibles au printemps. (Sophie Stuart Leeson | EURACTIV.com)

SOFIA

La Bulgarie a cessé de soutenir l’adhésion à Schengen. La majorité des Bulgares soutiennent toujours l’adhésion à Schengen, mais leur nombre diminue car l’entrée est constamment retardée. Si l’adhésion est à nouveau suspendue, le soutien de la majorité pourrait être perdu, selon l’Open Society Institute de Sofia. Le serveur Dnevnik l’informe.

Plus de 42% des personnes interrogées soutiennent l’adhésion de la Bulgarie à Schengen, moins de 34% s’y opposent et 24% n’ont pas d’opinion. Parmi ceux qui ont une opinion sur la question, 56 % sont d’accord. L’enquête a été menée du 6 juin au 16 juin 2022.

La Commission européenne soutient l’entrée de la Bulgarie dans la zone de libre circulation, mais certains États membres restent contre. (Krassen Nikolav | EURACTIV.bg)

