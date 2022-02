Bourses : l’Europe attend des nouvelles de l’Ukraine, Milan -0,2% à la mi-séance

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milan, 16 février – Prudence a gagné en Europe à mi-séance. Après un début optimiste, pour tenter de consolider l’avance décisive de la nuit, l’indice Vieux Continent a ralenti et évolué sans la bonne direction. A Piazza Affari, le Ftse Mib a baissé de 0,24%, freiné par les banques. En bas du segment principal se trouvent les 4 principales banques italiennes : Bper -2,55%, Unicredit -2,38%, Intesa Sanpaolo -2%, Banco Bpm -1,93%. Amsterdam a mieux résisté (+0,48%), tandis que Francfort (+0,06%) et Paris (+0,04%) ont fluctué à parité. Avec l’attention toujours portée sur la frontière entre l’Ukraine et la Russie, en espérant que la diplomatie empêchera une éventuelle attaque russe, nous voyons également de nouvelles macro-indications. Dans l’attente d’une nouvelle série de données américaines (les ventes au détail, les prix à l’importation et la production industrielle sont tous pour janvier), les données de la production industrielle de décembre (+1,2 %) provenant de la zone euro suggèrent un ralentissement de la croissance par rapport à novembre. Ensuite, le procès-verbal de la dernière réunion du FOMC, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, sera publié lors d’une soirée européenne, où les marchés espèrent trouver plus d’indications pour comprendre dans quelle mesure la première hausse des taux est attendue en mars. et sur le mouvement que la banque centrale américaine veut suivre pour relever les taux d’intérêt en 2022. Sur le front de la BCE, s’adressant au Financial Times, Isabel Schnabel – membre du comité exécutif de la BCE – a émergé avec une position « hawkish », déclarant que l’institut de Francfort ne pouvait ignorer la hausse « sans précédent » des prix de l’immobilier face aux prévisions d’inflation. Pour en revenir aux stocks, la reprise du pétrole brut soutient le secteur. A Milan, Saipem +3,71%, dans l’attente des rapports préliminaires et de l’examen stratégique, avec Tenaris +1,98%, tandis qu’Eni traîne plus loin (+0,36%). Il tente de reprendre des forces après la faiblesse récente d’Interpump (+3,14%), quand Prysmian (+2,97%) a profité des résultats supérieurs aux attentes du concurrent français Nexans (+5,5% en bourse à Paris).

Hors du segment principal, à Milan, chez les banques à l’évidence Mps (-3,97%), après le démenti que l’entreprise a besoin d’une augmentation de capital de 3,5 milliards d’euros, supérieure aux prévisions pour 2022 de 2,5 milliards.

Côté change, l’euro évoluait à 1,1387 $ (1,1377 initialement et 1,1365 hier) et à 131,717 yen (131,589 et 131,46), tandis que le dollar/yen s’établissait à 115 666 (115,647 et 115,68). Enfin, concernant les cours du pétrole, le contrat Brent à échéance avril a progressé de 0,9% à 94,13 USD le baril et le contrat de livraison de mars sur le WTI a progressé de 0,85% à 92,85 USD le baril.

