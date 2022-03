Borussia Dortmund : Le changement est constant ! BVB confirme le prochain transfert

Il a fait ses débuts en Bundesliga pour le Hertha BSC samedi 26 février et portera les couleurs de l’été Borussia Dortmund.

Marcel Lotka sera un transfert gratuit cet été Borussia Dortmund changements, a confirmé le club mardi 1er mars.

Le Borussia Dortmund puise dans le talent des gardiens

Totalement inattendu, Marcel Lotka est devenu gardien du Hertha BSC pour la première fois en Bundesliga. En vérité, il n’était que le cinquième choix du club de la capitale. Avec Alexander Schwolow (infection à coronavirus), Oliver Christensen (blessure à la cuisse) et Rune Jarstein (entraînement de rééducation après une opération au genou) absents et le quatrième gardien Nils Körber pas très en forme, Lotka a été autorisé à entrer.

Et Lotka a très bien fait son travail – elle n'était pas responsable d'avoir encaissé un but. L'entraîneur Tayfun Korkut a fait un éloge spécial : « Marcel est très, très soigné, mais cela ne m'a pas surpris : je l'ai connu très courageusement, et il l'a montré avec son premier arrêt. »





Marcel Lotka sera transféré au Borussia Dortmund. Photo : image imago/Langer gambar

De nombreux fans de Hertha espèrent peut-être déjà que l’avenir de Lotka appartiendra au gardien de but. Mais le bouchon a été rapidement débranché. Le gardien de but sera au but du Borussia Dortmund U-23 à partir de la saison prochaine.

Borussia Dortmund : Voici à quoi ressemble le gardien de Dortmund

Lotka a été entraîné dans sa jeunesse par le MSV Duisburg, le FC Schalke 04, le RW Essen et le Bayer Leverkusen. En 2020, il a déménagé à Berlin, maintenant son contrat est terminé. Il a désormais signé un contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024.

« Marcel complète notre équipe de gardiens pour la saison à venir. C’est un gardien de but potentiel qui a montré son potentiel dans les ligues régionales et plus récemment en Bundesliga. Nous sommes très heureux », a déclaré le manager de l’équipe U23 Ingo Preuss.

