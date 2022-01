Boris Johnson enseigne le français en français : prenez en main

– Ce que je veux dire à ce sujet, c’est que je pense qu’il est temps pour certains de nos amis les plus chers à travers le monde prendre la poignée (rassemblés) avec tout cela et laisse-moi tranquille (et a abandonné), a répondu Johnson lorsqu’on lui a posé des questions sur le différend en cours sur le pacte AUKUS.

La France a exprimé haut et fort son mécontentement vis-à-vis du pacte, et notamment du fait queÀ la suite de sa conclusion, l’Australie s’est retirée de l’achat de sous-marins français propulsés par du carburant conventionnel, optant à la place pour ceux à propulsion nucléaire américano-britannique. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian l’a qualifié de « coup de poignard dans le dos »et en signe de protestation, la France a retiré ses ambassadeurs de Washington et de Canberra.