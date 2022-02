Bonjour Brno propose la culture française, qui rappelle le chanteur Brassens

Le motif principal cette année est de commémorer le 100e anniversaire de la naissance de Georges Brassens, qui est l’un des chanteurs français les plus originaux. « Il est né le 22 octobre 1921 et nous conclurons le festival en son honneur le même jour par un récital de Jiří Dědeček. Il est le traducteur et interprète des chansons de Brassens », a déclaré le directeur du festival Jiří Votava.