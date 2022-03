Bolsonaro insiste sur le discours de neutralité face à l’attaque russe contre l’Ukraine | Revue nationale

« Si je comprends bien, nous ne prendrons pas parti. Prenons la neutralité et aidons autant que possible à trouver une solution« , a déclaré Bolsonaro à l’époque.

« Vous exagérez le mot massacre. Je comprends qu’il n’y a aucun intérêt d’un chef d’État, comme la Russie, à commettre des massacres où que ce soit. Il a travaillé là-bas dans deux régions du sud de l’Ukraine, qui au référendum plus de 90% de la population « Je voulais, je voulais l’indépendance et je voulais être plus proche de la Russie. C’est ce qui s’est passé. Des armes de guerre pour tuer. Nous le savons », a déclaré Jair Bolsonaro.

« Le président brésilien est mal informé. Il pourrait être intéressant pour lui de parler au président ukrainien pour voir une autre position et avoir une vision plus objective. Aujourd’hui, nous traversons un moment très difficile où nous décidons de l’avenir non seulement de l’Ukraine, mais aussi de l’Europe et du monde. À ce stade, il ne s’agit pas de soutenir l’Ukraine, il s’agit de soutenir les valeurs démocratiques, le droit international, y compris les principes fondamentaux tels que les violations non frontalières, le respect de la souveraineté internationale, la souveraineté de l’État et l’intégrité territoriale », a déclaré Anatoliy Tkach.