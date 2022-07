BMW donne un aperçu du nouveau centre de développement de Sokolov

La mise en service initiale des deux sections de voie a permis au groupe BMW de lancer le premier programme de test d’un nouveau système d’assistance à la conduite autonome. Essais exclusifs avec des prototypes sur un circuit de type autoroute de six kilomètres. On estime qu’il sera pleinement opérationnel à l’été 2023.

BMW Group présenté aux invités des rangs des politiciens et des médias les deux premières sections de test pour le développement de voitures autonomes et de systèmes d’assistance depuis le nouveau centre de développement du BMW Group Future Mobility Center à Sokolov. Sur le nouveau site d’essai, BMW Group continuera à développer ses technologies pionnières dans les domaines de l’électrification, de la numérisation et de la conduite automatisée. Le centre de développement de la région de Karlovy Vary se trouve à environ deux heures et demie de route du site de développement principal Groupe BMWCentre de recherche et de développement (FIZ) à Munich.

Avec le lancement de deux pistes d’essai et l’opportunité exclusive d’examiner les opérations d’essai, le groupe BMW a présenté les premiers résultats de son investissement de 300 millions d’euros, qui a été mis en œuvre au nord de Sokolov. On espère que Le centre de test sera pleinement opérationnel à partir de mi-2023 et emploiera plus de 100 employés. La nouvelle zone technologique, conçue pour permettre l’homologation des véhicules, a une superficie d’environ 90 000 m² avec trois pistes distinctes. Prévoyez donc conditions idéales pour tester les systèmes d’assistance, les situations de trafic transversal, mais aussi les freinages d’urgence et les manœuvres d’évitement. Les procédures d’essais sont préparées et gérées depuis la salle de contrôle attenante au poste de travail temporaire.

« Grâce à la mise en service initiale de deux sections de la piste en préparation de la voiture d’essai officielle à Sokolov, nous avons testé le nouveau système d’assistance d’un point de vue de la sécurité, et en même temps nous progressons dans le développement d’autres tests. . scénario. À partir de mi-2023, le nouveau centre d’essais en République tchèque fonctionnera en collaboration avec les centres d’essais existants du groupe BMW à Aschheim près de Munich, Miramas en France et Arjeplog en Suède. » explique Andreas Heb, chef de projet du groupe BMW en charge du centre d’essais de Sokolov.

Il est situé autour du centre des nouvelles technologies une « autoroute » de six kilomètres conçue pour réaliser des scénarios de conduite autonome tels que des autoroutes sur et hors des autoroutes. Le circuit routier d’essai comporte deux voies de circulation et une voie de stationnement, pas de panneaux de signalisation ni de lignes droites de plus d’un kilomètre.

« Le premier centre de développement du groupe BMW en Europe centrale crée de nouvelles opportunités. Sokolov est un endroit avec des conditions idéales pour étendre notre site d’essai. Une coopération digne de confiance avec les propriétaires, la société uhelná Sokolovská et tous les représentants politiques confirme que notre choix d’un nouveau site est le bon. approprié. » a déclaré Robert Thurner, responsable de la gestion immobilière du groupe BMW pour l’Europe et le Moyen-Orient et du centre de test.

sources : communiqué de presse