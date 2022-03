Blog paralympique 2022 : Andrea Rothfuss décroche le bronze en slalom géant – Paralympic Newspaper

15 degrés et même plus – comment la chaleur affecte les athlètes

Quand on pense aux Jeux d’hiver, on pense à une chute de neige froide et abondante. Cela ne fait aucun doute aux Jeux paralympiques de Pékin, en particulier dans la région montagneuse au nord de la ville, où les températures ont grimpé à 16 degrés ces derniers jours.

« Il serait peut-être préférable que nous retournions sur les terrains de sports d’hiver dans un avenir proche », déclare la biathlète Anja Wicker. « C’était vraiment l’été lors des deux derniers Jeux paralympiques. »

Ces « jeux d’eau », comme le président de la DBS Beucher appelait des jeux dans ces conditions, se démarquent, notamment par rapport aux JO, où les températures en Chine descendent parfois jusqu’à moins 25 degrés.

Certaines des conséquences des températures élevées sont évidentes : la route est plus difficile à parcourir lorsque la neige est boueuse voire verglacée. Mais cela augmente aussi le risque de blessure et pour ceux qui n’ont pas l’habitude de la compétition dans ces conditions, les chances de médaille sont réduites.

« La piste ne dure pas très longtemps. C’est tellement boueux. Ça va très bien à l’ombre, puis vous arrivez au soleil et ça devient si lent que vous avez presque freiné », a déclaré Wicker.

Les conditions à Sotchi et Pyeongchang étaient également loin d’être idéales. (avec du matériel de dpa)