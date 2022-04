Blessé, Krejčíková revient au numéro deux derrière le nouveau numéro un wiateková

Londres – Barbora Krejčíková est de retour à la deuxième place du classement mondial du tennis, malgré sa pause. À ce jour, il est officiellement dirigé par Polka Iga Wiateková, 20 ans, qui, après la fin choquante de sa carrière en tant qu’Australienne Ashleigh Barty, a célébré son passage au sommet du titre WTA avec un titre au tournoi d’élite à Miami. . Après lui, Novak Djokovic de Serbie reste sur le trône chez les hommes.

Krejčíková se remet d’une blessure au coude, mais ses efforts pour défendre le trophée en simple et en double lors du Grand Chelem de Roland Garros à partir de la mi-mai ne devraient pas être entravés par le problème actuel. La Grecque Maria Sakkari a aidé la native de Brno à prendre la deuxième place, puisqu’elle n’a pas retenu sa participation aux demi-finales à Miami.

Karolína Plíšková est septième, il y a quatre autres Tchèques dans le top 50 et seule Linda Fruhvirtová, 16 ans, a fait le grand saut. Il a atteint les huitièmes de finale en Floride, a gagné 91 places au classement WTA et était dans la dernière 200e seconde (188). Un autre espoir tchèque, Linda Nosková, est montée, la jeune fille de 17 ans grimpant de 38 places (184) après avoir remporté le tournoi ITF en France. Au classement du double, Krejčíková est également deuxième derrière sa partenaire Kateřina Siniaková.

Djokovic n’a pas commencé à Miami et vit avec sa famille en raison des restrictions liées aux coronavirus. Le joueur de tennis russe Daniil Medvedev aurait pu le renverser, mais il n’a pas remporté la demi-finale nécessaire. De plus, il a choisi de subir une opération pour une hernie et sera absent du circuit jusqu’à deux mois.

Juste derrière le top dix se trouve le champion inattendu de Miami, Carlos Alcaraz. L’Espagnol de 18 ans a fait un bond de cinq places et est 11e. Le numéro un tchèque Jiří Vesel a gagné huit places à la 69e place après les demi-finales chez le challenger à Marbella, Jiří Lehečka est resté 98.