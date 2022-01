Black Race et Barões da Pisadinha : découvrez les attractions de l’Expo MS Rural 2021 | Annonces spéciales – Dut Entertainment

Vous pouvez désormais commander dans l’agenda : dans quelques jours 10 et 11 décembre le sud-mato-grossense a rendez-vous avec Expo MS Rural ! Dans cette édition, pour commémorer les 90 ans, l’événement se tiendra au stade Morenão, sur le Campo Grande, avec des attractions pour ceux qui aiment les racines du sambilnejo, du forró et de la pagode.

Pour commencer par le bon pas, groupe de samba et pagode, race noire, est monté sur scène le premier jour du festival. Capturé par des classiques comme « Plein de manie » et « Seul », ce groupe présente des tubes des années 90 qui font la fierté des musiciens de tout le pays.

Maintenant, pour ceux qui n’ont pas raté les ballades country, Hugo et Guilherme a également joué dans l’ouverture. des chansons comme « Le cœur au lit » et « O Dieu » était sur les lèvres du public et un succès pour le duo, qui avait monté sur scène avec la reine éternelle de la souffrance Marília Mendonça.

2 sur 5 EXPO MS — Photo : Alex Ruiz/Lekão EXPO MS — Photo : Alex Ruiz/Lekão

Les attractions de samedi promettent également de soulever les foules. Gustavo Mioto, et son serapnejo romantique, fera soupirer les couples amoureux à chaque chanson. Léo et Raphaël, qui joue aussi le samedi, s’amusera et fera danser tout le monde.

Et puisque l’idée est de libérer l’emprise, le phénomène Baron de Pisadinha vient avec tout pour faire vibrer le spectacle. « Je vais rechuter », « Just You Call Me » et « Linguinha » sont quelques-uns des tubes du groupe électronique forró qui a conquis le Brésil.

3 sur 5 EXPO MS — Photo : Alex Ruiz/Lekão EXPO MS — Photo : Alex Ruiz/Lekão

Quiconque se rend à un événement organisé par Dut’s Entertainment choisit comment il veut profiter de la soirée : banc couvert, cabine après, extra vip open ou open bar et open food experience. Sachant que les billets commencent à 50 R$ et peuvent être achetés en ligne. ICI, au salon de coiffure A Banca et à la boutique Gugu Lanches.

4 sur 5 EXPO MS — Photo : Alex Ruiz/Lekão EXPO MS — Photo : Alex Ruiz/Lekão

Quand où? 10 et 11 décembre à partir de 21h, au stade Moreno