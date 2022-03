Il n’est pas poutine comme Poutine. Le premier est un restaurant rapide du Québec, au Canada, le second est le président russe, qui a lancé une attaque contre l’Ukraine fin février. Cependant, les gens en France et au Canada, où les frites avec du fromage et de la sauce sont traditionnellement préparées, ont commencé à condamner non seulement Poutine mais aussi la poutine lors de l’invasion russe.

La décision du président russe Vladimir Poutine d’attaquer l’Ukraine a suscité des foules de manifestants dans le monde entier. En France et au Canada, cependant, les critiques de l’invasion sont tombées sur une victime inattendue – des frites garnies de fromage léger et d’une sauce au chocolat épaisse. La restauration rapide originaire de la province francophone du Québec au Canada est appelée poutine. Malheureusement, le terme, qui signifie chaos français, se traduit presque de la même manière que le nom de famille de Vladimir Poutine. Le restaurant Maison de la Poutine, avec des succursales à Paris et Toulouse spécialisées dans les plats récemment en vogue, insulte et menace désormais son nom russe. Il a écrit un journal à ce sujet Sécurité. « La poutine a été fondée dans les années 50 et a été inventée par des chefs qui ne voulaient que le bonheur des gens par la nourriture. Avec le même objectif, nous avons fondé notre bistrot et en ces semaines difficiles nous soutenons sincèrement le peuple ukrainien qui s’est courageusement battu pour la liberté contre La tyrannie russe », a écrit Maison de la Poutine sur Twitter. Ces derniers jours, la société canadienne Le Roy Jucep a également eu du mal avec des invités en colère expliquant le nom spécifique en faveur de la politique du président russe. Il est considéré comme le berceau de la poutine. Cependant, en raison de relations indésirables avec Poutine, ses dirigeants ont décidé de changer le nom du menu après plusieurs décennies. « Chers clients, notre équipe vient de conclure que, compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, il serait préférable de retirer temporairement le mot poutine de notre menu. Vous pouvez toujours déguster le plat connu sous son vrai nom, seulement maintenant we will était au menu « frites, fromage et sauce », a indiqué le restaurant sur son profil Facebook. Cela peut vous intéresser : La Russie en République tchèque ne peut pas blâmer Poutine. J’ai aussi été victime d’intimidation, dit le youtubeur Tary « Je suis heureuse que les Tchèques soutiennent la paix en Europe et soutiennent l’Ukraine. Mais intimider la minorité russe en République tchèque n’est pas juste. | Vidéo : Daniela Písařovicová