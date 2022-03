Bilbao-Bilbao ouvre la voie au Tour

La Classique cyclotouristique Bilbao-Bilbao coïncide généralement avec le changement des saisons, de l’hiver au printemps. Cette fois, en plus, il a touché le changement d’heure. La nuit la plus courte. Et vous pouvez le voir. La météo annonçait le soleil et plus de vingt degrés à midi, mais à sept heures et demie du matin ce qu’il y avait là c’était la lune et presque dix degrés. Il reste encore trente minutes avant le début de la 33e édition de l’événement avec le cyclisme populaire inondant les rues de Biscaye de vélos un jour par an. Selon l’organisation, 7.219 cyclistes – un chiffre similaire à la saison dernière – ont rejoint cette vague, qui comprend en partie le parcours de l’étape qui ouvrira le Tour de France 2023 dans la capitale biscayenne. Grande Boucle.

Il fait encore nuit, la circulation en ce dimanche matin est inhabituelle. Des véhicules remplis de vélos se sont précipités pour trouver une place de parking. Dans les environs du centre commercial Zubiarte, où les participants qui attendaient à la dernière minute se sont inscrits, il y avait une nuée de cyclistes. La cafétéria de la Plaza Euskadi fait de l’argent. Beaucoup se sont précipités vers le montage final avant d’affronter le défilé. Vous savez, la caféine active la peau. Il est nécessaire. Plus d’un cycliste a été vu en train de se frotter les mains. Le thermomètre est d’environ 11 degrés. Avec le maillot et le gilet d’été, le froid cherche son trou. Mais la plupart d’entre eux préfèrent endurer ce moment frissonnant puis se rouler tranquillement au lever du soleil.

Sortir. A temps pour éclairer la sortie du premier groupe. Une file d’enfants de Seguros Bilbao débouchant le défilé de Puente de Deusto après l’inauguration par la directrice de la circulation, Sonia Díaz de Corcuera ; de Carlos Sergio, directeur de la Diputación Sports, et Itxaso Erroteta, conseiller jeunesse au conseil municipal de la capitale biscayenne. La vague de vélo a duré plus de six minutes. La plupart des cyclistes étaient de Bizkaia, bien qu’il y ait eu des inscriptions des Pays-Bas, de France et d’Italie et il y avait des T-shirts d’Arganda, d’Estrémadure… Un participant de Cornellá a roulé sur son vélo électrique. « Cela nous a sauvés des grands-parents », a-t-il déclaré. À côté, une camionnette de la société F2 Informática qui a coopéré avec le défilé avait un message important écrit sur sa carrosserie : « Nous voulons tous rentrer chez nous. Respectez la distance de 1,5 mètre. La prévention atteint les visages des cyclistes qui sont couverts de masques, mais pas tous.

Des chansons de «Iron Maiden» et «Judas Priest» ont traversé le système de sonorisation. rocher du matin. Comme si c’était un réveil. « Il y a une voiture balai », a prévenu l’organisation. Si quelqu’un s’étouffe sur l’un des trois itinéraires : l’itinéraire le plus court, 85 kilomètres, qui passe par Getxo, Plentzia, Andraka, Unbe, les stations de ravitaillement de Zamudio et Galdakao avant d’atteindre la ligne d’arrivée à Gran Via Bilbao ; l’itinéraire traditionnel, 115 kilomètres, qui monte Artebakarra et Morga, et l’itinéraire le plus long, 125, avec le port de Vivero, les étapes habituelles sont déjà sur la Vuelta a Espaa et qui, comme l’arrêt Morga, seront également sur le Tour de 2023.

vélos pas chers et chers



« Kubata n’est pas encore descendu », a plaisanté le cycliste de Tolède. Une belle allure et un meilleur vélo, un « cheval » en carbone de la marque « Trek » qui coûtera une dizaine de milliers d’euros. A deux pas de là, un autre participant chevauche un vieil ‘Alan’ en aluminium plein d’histoires et de kilomètres. C’est ce que Bilbao-Bilbao a. Il accueille tout le monde, y compris les cyclistes professionnels comme Jesús Ezquerra (Burgos BH) et les coureurs d’ultra-marathon comme Ziortza Villa. Peut être apprécié uniformément à vitesse moyenne, basse ou élevée. Au moment où la dernière vague a commencé, il était déjà neuf heures, le soleil avait déjà pénétré le rez-de-chaussée de la tour Iberdrola. Ce dernier groupe est dirigé par Jaime Lafita, qui, ensemble et escorté de son équipage, relance le message de rébellion contre la maladie invalidante, la SLA.

Avec plus de sept mille cyclistes en marche et en arrêt, Bilbao semble prête à se rendormir. Le changement d’heure est visible. Mais la ville s’active quand après midi les premiers cyclistes à avoir terminé les classiques commencent à tourner autour de la Plaza Moyúa. Gran Via est rempli d’amis et de famille. Au soleil de mars, c’est super. Des affiches de sponsors d’événement d’inclinaison du vent du sud, y compris ELCORREO, ont ajouté à la difficulté. Dans le but il reste du divertissement. Bisous et photos. Chaque participant reçoit son prix. Tout le monde y gagne à Bilbao-Bilbao. Les haut-parleurs ont insisté pour qu’ils ne lèvent pas la main en raison du danger de chute. Mais il y a quelque chose qui a une bannière finale qui oblige beaucoup à accélérer un peu et à célébrer comme si ce cycliste classique était l’étape du Tour. Eh bien, quelque chose de Grande Boucle le peut. Ils partagent des parties du parcours du tour de gala qui, en 2003, mettra l’accent sur le cyclisme mondial dans la capitale biscayenne.