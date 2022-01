Biélorussie, l’ambassadeur de France a été expulsé. Médias : « Impardonnable, impoli envers Loukachenko »

Le poing dur contre l’opposition au gouvernement biélorusse pendant 27 ans aux mains d’Alexandre Loukachenko n’a pas épargné même les représentants diplomatiques des pays de l’Union européenne. Le nouvel ambassadeur de France à Minsk, Nicolas de Bouillane de Lacoste, en est bien conscient. Dans la froide capitale pro-russe, les relations avec l’Europe ont été réduites à néant par la répression du gouvernement Loukachenko, qui utilise les migrants croissants sur la « Route biélorusse » pour faire pression sur les gouvernements européens. L’objectif du leader autoritaire est de forcer Bruxelles à revoir les sanctions imposées à Minsk ces derniers mois.

Les relations déjà froides se sont encore tendues après une communication du ministère biélorusse des Affaires étrangères qui, à en juger par ce que le porte-parole de Lacoste a rapporté : « a envoyé une demande à l’ambassadeur de quitter Minsk avant le 18 octobre ». Bien que le gouvernement n’ait pas fourni plus de détails, les médias locaux ont rapporté que le refus de Lacoste de remettre ses lettres de créance directement à Luskachenko favorisait le ministre des Affaires étrangères, Vladimir Makei, comme motif de son expulsion. L’impolitesse ne sera pas digérée par le leader.

En route pour Paris, de Lacoste a laissé « un message vidéo adressé au peuple biélorusse qui apparaîtra sur le site de l’ambassade ». La France, comme le reste de l’Union européenne, ne reconnaît pas les résultats de l’élection présidentielle d’août dernier, qui a donné à Loukachenko un sixième mandat et organisé depuis plusieurs mois des manifestations sans précédent dans l’ex-république soviétique alliée à la Russie.

Si les relations internationales semblent irréversibles, les attaques contre l’opposition interne sont encore plus vicieuses : il y a quelques jours, un tribunal de Minsk a statué que la chaîne Telegram de l’opposante et ancienne candidate à la présidentielle Svetlana Tikhanovskaya devrait être interdite car elle est une « extrémiste ». Cette position implique une responsabilité et des conséquences pénales pour tous les abonnés de la chaîne. Tikhanovskaya est le candidat avec le deuxième plus grand nombre de voix aux élections de 2020, qui ont précédé une vague de protestations sans précédent. contre le régime Loukachenko.