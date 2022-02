Biden prévient que « tout pointe » vers une attaque de la Russie contre l’Ukraine « dans les prochains jours »

Le président américain Joe Biden a insisté aujourd’hui sur le fait que la Russie prévoyait d’attaquer l’Ukraine immédiatement, et Moscou a expulsé le numéro deux de l’ambassade américaine, dans une soudaine escalade des tensions entre les deux puissances quelques jours seulement après qu’elles semblaient commencer à se désagréger.

Les commentaires et les expulsions ont coïncidé avec un pic de tensions dans la région de l’est de l’Ukraine, frontalière de la Russie, où l’armée combat des milices russophones soutenues par Moscou, au moment même où la plus haute agence de l’ONU évalue la mise en œuvre de l’accord de Minsk de 2015 visant à apaiser le conflit. .

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Vershinin, a critiqué l’Ukraine pour ne pas avoir respecté le pacte, les mêmes accusations portées par l’ambassadeur d’Ukraine auprès des Nations Unies.

Dans un scénario similaire, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a insisté sur le fait que les renseignements indiquaient que Moscou pourrait ordonner une attaque contre son voisin dans les « prochains jours ».

Le responsable a défié le Kremlin d’« annoncer aujourd’hui sans aucun doute, incompréhension ou déviation que la Russie ne continuera pas à attaquer l’Ukraine » et a ajouté : « Dites-le clairement. Dites-le clairement au monde. Montrez-le en envoyant vos troupes, vos chars, vos avions, de retour à vos casernes et hangars, et en envoyant vos diplomates à la table des négociations. »

Les États-Unis sont à la tête des accusations selon lesquelles la Russie dispose de 150 000 soldats près de la frontière avec l’Ukraine et envisage de l’attaquer, tandis que Moscou exige que le gouvernement ukrainien fasse l’objet de pressions pour mettre en œuvre un accord de 2015 négocié par l’Allemagne et la France pour calmer une zone de conflit avec la Russie. . -parler milice.

Plus de 14 000 personnes sont mortes dans les combats entre l’armée ukrainienne et les milices, qui contrôlent deux provinces, Lougansk et Donetsk, dans la région russophone d’Ukraine connue sous le nom de Donbass.

La milice a pris les armes pour résister au renversement du précédent gouvernement ukrainien par une vague de protestations en 2014 et à son remplacement par l’actuel, anti-russe.

La milice de Louhansk a dénoncé lundi la fusillade comme une « provocation à grande échelle », tandis qu’un commandant séparatiste, Rodion Miroshnik, a déclaré que ses troupes avaient riposté.

L’Ukraine a démenti l’information, affirmant que ce sont les séparatistes qui ont bombardé ses forces et qu’ils n’ont pas répondu, a rapporté l’agence de presse AFP.

Le commandement général de l’armée ukrainienne a annoncé que le projectile avait touché un jardin d’enfants à Stanytsia Luhanska, une ville contrôlée par les rebelles, blessant deux civils et laissant la moitié de la ville sans électricité.

La Russie a déclaré cette semaine qu’elle avait commencé à retirer ses troupes près de la frontière ukrainienne que l’Occident a déclaré qu’il utiliserait pour attaquer ses voisins après la fin des exercices.

Moscou nie vouloir attaquer l’Ukraine, mais exige des États-Unis qu’ils garantissent qu’ils ne rejoindront pas l’OTAN, qu’ils cesseront de fournir des armes à l’armée ukrainienne et qu’ils retireront leurs troupes des pays d’Europe de l’Est inclus ces dernières années.

La Russie considère cela comme une menace pour sa sécurité, mais les États-Unis et l’OTAN refusent même d’en parler.

Cette semaine, le président russe Vladimir Poutine a déploré que les États-Unis et l’alliance atlantique aient rejeté ces demandes, bien qu’il se soit dit prêt à discuter des questions que l’alliance a accepté de discuter, telles que la limitation du déploiement de missiles et de manœuvres militaires en Europe à partir de ceci, sans renoncer à l’attention principale de Moscou.

Ces commentaires, couplés à l’annonce du retrait militaire de la Russie, ont fait naître des espoirs de détente. Mais ce sentiment a été de courte durée.

Hier, les États-Unis et l’OTAN ont déclaré ne voir aucun signe de retrait. À la Maison Blanche, Biden a déclaré aujourd’hui que la Russie pourrait envahir l’Ukraine « dans les prochains jours ».

À peu près au même moment, le département d’État a confirmé les informations de l’agence de presse russe Ria Novosti selon lesquelles Moscou avait expulsé « l’homme numéro deux » de l’ambassade américaine, Bart Gorman, de manière « non fondée ».

La Russie n’a fait aucun commentaire, et on ne sait pas pourquoi. Biden a ajouté que son pays avait « des raisons de croire » que la Russie prévoyait de simuler une action militaire ukrainienne afin d' »avoir des raisons » d’attaquer le pays.

Le Kremlin a longtemps déclaré que l’Ukraine, poussée par l’OTAN, pourrait vouloir lancer une offensive pour reprendre deux provinces orientales tenues par les rebelles.

L’Occident, en revanche, a déclaré craindre que la détérioration de la situation dans le Donbass ne soit utilisée par la Russie comme prétexte pour franchir la frontière, ce dont Biden semble se moquer.

La fusillade dans le Donbass était « absolument inquiétante », a déclaré aux journalistes le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

« Nous avons dit que la Russie pouvait faire quelque chose comme ça pour justifier un conflit militaire », a-t-il ajouté.

À Moscou, en revanche, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que de tout ce qui avait été convenu avec la Russie, l’Occident n’avait appliqué que le principe selon lequel l’Ukraine est libre de s’allier avec qui elle voulait, « mais qu’elle s’est tenue à l’écart des autres engagements. »

« Une telle malhonnêteté se voit dans leur approche de l’accord de Minsk », a-t-il ajouté. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, sans montrer de preuves, a déclaré que les attentats à la bombe d’aujourd’hui dans des jardins d’enfants avaient été perpétrés par des séparatistes pour « discréditer » l’Ukraine et créer une excuse pour que la Russie intervienne.

Cependant, le président, Volodimir Zelenski, a tweeté que « l’attentat à la bombe de la maternelle est une grande provocation », mais n’a rien dit sur la mise en scène.

L’accord de Minsk a réussi à mettre fin aux combats à grande échelle, mais les efforts pour parvenir à un accord politique définitif ont été bloqués et des escarmouches ont éclaté chaque jour.