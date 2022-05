Biden: les États-Unis sont prêts à intervenir militairement en cas d’attaque contre Taiwan

Tokyo/Pékin – Les États-Unis sont prêts à intervenir militairement en cas d’attaque contre l’île de Taïwan que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire. C’est ce qu’a déclaré le président américain Joe Biden lors d’une conférence de presse à Tokyo aujourd’hui. L’AP rapporte l’une des plus fortes expressions de soutien à Taiwan depuis des décennies. Cependant, Biden et plus tard le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin ont déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un changement dans une politique américaine à l’égard de la Chine. Comme prévu, Pékin a vivement critiqué les propos de Biden. Il a averti le président de ne pas « sous-estimer sa détermination » et a ajouté plus tard que Washington « jouait avec le feu ».

Biden a exprimé son soutien à l’île lors d’une conférence de presse conjointe aujourd’hui à la suite de discussions avec le Premier ministre japonais Fumi Kishida, où il lui a été demandé si « les États-Unis aideraient militairement Taiwan si tel était le cas ». Le président américain a répondu avec insistance, ajoutant: « C’est un engagement que nous avons pris. » Le président américain s’exprimait de la même manière en octobre.

« Nous sommes d’accord avec une politique chinoise. Nous l’avons signée… Mais l’idée que (Taïwan) puisse être occupée par la force est inappropriée », a déclaré Biden à Reuters. Il a ajouté, cependant, qu’il ne s’attendait pas à ce que quelque chose comme ça se produise ou que quiconque essaie de faire une telle chose.

« Comme l’a dit le président, notre politique d’une seule Chine n’a pas changé », a déclaré plus tard le secrétaire à la Défense Austin lors d’une conférence de presse. « Il a réitéré notre politique et notre engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan. Il a également souligné notre engagement dans le cadre du Taiwan Relations Act, qui nous oblige à donner à Taiwan les moyens de se défendre. Encore une fois, notre politique n’a pas changé. a ajouté le chef du Pentagone.

Washington n’entretient des relations diplomatiques officielles qu’avec Pékin, alors qu’il a rompu ses relations officielles avec Taipei en 1979. Cependant, les États-Unis entretiennent des relations informelles animées avec Taïwan et continuent de fournir des armes. Ils ont dit qu’ils l’avaient fait pour l’aider à défendre ses défenses. La Chine menace Taïwan démocratique d’une intervention militaire si elle déclare son indépendance.

Selon le chef de la Maison Blanche, toute tentative de la Chine d’utiliser la force contre Taïwan perturberait toute la région et était « similaire à ce qui se passe en Ukraine en ce moment ». Des avions chinois ont récemment violé l’espace aérien taïwanais et Pékin a exercé d’autres pressions sur l’île. « Ces vols et toutes les autres manœuvres (Chine) jouent avec le feu », a déclaré Biden.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wen-pin, a déclaré que la Chine « avait vivement protesté » contre les propos de Biden. « La Chine n’est pas disposée à accepter des compromis et des concessions sur des questions clés concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale », a déclaré M. Wang. « La Chine est prête à prendre des mesures décisives pour protéger sa souveraineté et ses intérêts de sécurité », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du bureau des affaires taïwanaises du gouvernement chinois, Zhu Fenglien, a déclaré que les États-Unis jouaient avec le feu et « ont utilisé la carte de Taïwan pour contenir la Chine, mais y ont mis le feu ». Il a appelé les États-Unis à cesser de faire des déclarations ou des actions qui violent les principes précédemment convenus avec la Chine.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a remercié Biden et le gouvernement américain d’avoir réaffirmé le soutien de Taïwan. « Taïwan continuera à renforcer ses capacités de défense, à approfondir sa coopération avec les États-Unis et le Japon et d’autres pays partageant les mêmes idées pour maintenir conjointement la sécurité dans le détroit de Taiwan et l’ordre international. Il veut également promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région Inde-Pacifique », a-t-il déclaré.

Selon la Maison Blanche, Biden et Chisida ont convenu de coopérer à la lumière du « comportement de plus en plus coercitif de la Chine ». Kishida a déclaré qu’il avait gagné le soutien de Biden pour que le Japon devienne membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, qui, selon beaucoup, nécessite une réforme. Les membres permanents actuels du Conseil de sécurité de l’ONU sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine.

Biden a également annoncé lors d’une conférence de presse le lancement du Système indo-pacifique pour le développement économique (IPEF), un nouveau type d’accord commercial avec plus d’une douzaine de partenaires. Selon Biden, l’accord apporterait « de réels avantages ».

Avant les pourparlers avec Kishida, le chef de la Maison Blanche a rencontré l’empereur du Japon Naruhit. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait souhaité la bienvenue à l’empereur au nom du peuple américain et a souligné la force des relations américano-japonaises.

Au cours de sa visite de deux jours au Japon, Biden tiendra mardi un sommet des dirigeants du Quad quadripartite de l’alliance de sécurité, qui, outre le Japon et les États-Unis, comprend également l’Inde et l’Australie. Biden est arrivé au Japon en provenance de Corée du Sud dimanche et reviendra aux États-Unis mardi.