Biden: le G7 supprime la clause du pays le plus favorisé de la Russie, les États-Unis restreignent les importations en provenance de Russie

Washington – Le G7 supprimera la clause du pays préféré de la Russie. Selon Reuters, le président américain Joe Biden l’a annoncé aujourd’hui. Il a ajouté que les États-Unis interdiraient les importations d’alcool, de fruits de mer et de diamants russes. Cette décision était une réponse à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

Biden a qualifié le président russe Vladimir Poutine d' »agresseur » qui doit « payer » pour ses actes. Il a également déclaré que les États-Unis élargiraient la liste des oligarques russes soumis à des sanctions et interdiraient l’exportation de produits de luxe vers la Russie. « C’est la dernière étape que nous franchissons, mais pas la dernière », a-t-il déclaré.

La suppression de la clause la plus favorisée du pays a ouvert la voie aux États-Unis et à leurs alliés pour imposer des droits de douane sur un large éventail de produits russes, rapporte Reuters.

Selon une déclaration commune, chacun des États membres du G7, à savoir la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et les États-Unis ainsi que l’Union européenne, s’est engagé à prendre des mesures indépendantes pour supprimer la clause la plus favorable, qui prévoit que la Russie avec les meilleures conditions commerciales, telles que des tarifs bas et peu de barrières commerciales. « (Mettre fin à cet avantage) avec d’autres pays, qui représentent la moitié de l’économie mondiale, sera un autre coup dévastateur pour l’économie russe », a déclaré Biden.

Les membres du G7 ont également déclaré qu’ils travaillaient ensemble pour empêcher la Russie d’obtenir des financements des principales institutions financières multilatérales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ils sont également prêts à imposer de nouvelles restrictions à l’exportation et à l’importation d’importants biens et technologies russes. Ils s’efforceront également de maintenir la stabilité des marchés de l’énergie et d’assurer la sécurité alimentaire dans le monde.

Aux États-Unis, la clause d’état la plus préférée est appelée le statut d’une relation commerciale normale permanente (PNTR). Le retrait de ce statut à la Russie doit encore être approuvé par le Congrès américain, mais les législateurs des deux chambres et des deux côtés de l’échiquier politique ont indiqué qu’ils soutiendraient la mesure.

La Russie est le 23e partenaire commercial des États-Unis. Le commerce mutuel de l’année dernière s’élevait à 36,1 milliards de dollars (829 milliards CZK), dont 29,7 milliards de dollars (682 milliards CZK) étaient des importations en provenance de Russie. Environ les trois cinquièmes sont utilisés pour le pétrole, le charbon et le gaz.