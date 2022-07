Biden et Poutine en visite humiliante au Moyen-Orient

Joe Biden s’est rendu en Arabie saoudite après Israël, ce qui est remarquable en soi, lorsqu’il s’est envolé de l’État juif vers le pays arabe le plus important sur le plan religieux et n’a pas hésité à négocier avec le prince au pouvoir Mohammed ben Salmane.

Dans le même temps, Biden et son gouvernement ont jusqu’à présent été plus critiques envers le prince pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et sa manière de mener la guerre au Yémen.