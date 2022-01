Biden et Macron discutent de la défense de l’Europe et se rencontreront à Rome

Le président américain Joe Biden et Emmanuel Macron de France ont discuté vendredi de la coopération en matière de sécurité en Afrique, en Europe et dans l’Indo-Pacifique, alors que les deux pays cherchent à améliorer leurs relations suite à des désaccords sur les pactes de sécurité américains avec la Grande-Bretagne et l’Australie.

Biden et Macron prévoient de reprendre les négociations lorsqu’ils se rencontreront ce mois-ci à Rome pour un sommet des dirigeants du Groupe des 20 plus grandes économies, a déclaré la Maison Blanche.

Le vice-président américain Kamala Harris rencontrera également Macron lors d’une visite à Paris en novembre, a déclaré la Maison Blanche, soulignant les efforts visant à améliorer les relations entre les États-Unis et la France après que l’Australie a annulé un contrat de sous-marin français en faveur d’accords avec Washington et Londres le mois dernier. .

La visite a eu lieu lors du voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Paris au début du mois, où il a déclaré avoir eu des conversations « très positives et très productives » avec des dirigeants français.

La représentante américaine au Commerce Katherine Tai a également rencontré vendredi son homologue français Franck Riester lors de la conférence des ministres du Commerce du Groupe des Sept, où elle a souligné l’engagement des États-Unis à « renforcer les relations bilatérales avec la France », a indiqué son bureau dans un communiqué.

Dans sa relation avec Macron, Biden a passé en revue les efforts en cours des deux pays pour soutenir la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel et pour renforcer la coopération dans l’Indo-Pacifique, ainsi que les initiatives visant à permettre une défense européenne plus forte, a déclaré la Maison Blanche.