Biden est fondamentalement d’accord avec le sommet ukrainien avec Poutine

Macron propose un sommet Biden-Poutine

La Maison Blanche dit que le sommet n’est possible que si la Russie ne frappe pas

Bombardements périodiques de la ligne de démarcation à l’est

21 février (Reuters) – Le président français Joe Biden a déclaré lundi que le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine s’étaient essentiellement mis d’accord sur un sommet en Ukraine, offrant une sortie potentielle de l’une des pires crises européennes depuis des décennies.

Le bureau du président français Emmanuel Macron a déclaré dans un communiqué avoir proposé aux deux dirigeants un sommet sur « la sécurité et la stabilité stratégiques en Europe ». La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Biden avait accepté de se rencontrer « en principe », mais seulement « à moins qu’il n’y ait une invasion ».

« Nous sommes toujours prêts pour la diplomatie », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Nous sommes également prêts à produire des conséquences graves et rapides si la Russie décide d’entrer en guerre. »

Les lettres sollicitant des commentaires du Kremlin et du bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux premières heures de lundi n’ont pas été immédiatement renvoyées.

De nombreux détails sur le sommet proposé – annoncé après une série d’appels téléphoniques entre Macron, Biden, Poutine, Zelensky et le Premier ministre britannique Boris Johnson – ne sont pas clairs.

Le bureau de Macron et la Maison Blanche ont annoncé que le contenu du sommet sera décidé lors d’une réunion prévue le 24 février par le secrétaire d’État américain Anthony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il est également incertain si et quel rôle l’Ukraine jouera lors du sommet.

Un responsable de l’administration Biden a déclaré dans un e-mail que le sommet était « complètement virtuel » car la date et le format n’avaient pas encore été convenus.

Michael McFaul, l’ancien ambassadeur américain en Russie, a déclaré qu’il était sceptique quant à la tenue du sommet.

« Mais si Biden et Poutine se rencontrent, ils devraient inviter (Zelensky) à se joindre », a-t-il déclaré dans un message sur Twitter.

La nouvelle de la proposition de Macron intervient après une semaine de tensions croissantes causées par les troupes russes à la frontière ukrainienne. Les troupes russes se rassemblent autour de leurs voisins depuis la fin de l’année dernière, ce qui, selon les pays occidentaux, est le début d’une invasion qui pourrait survenir à tout moment.

La Russie nie toute intention d’invasion, mais la nervosité a pris de l’ampleur lorsque le ministère biélorusse de la Défense a annoncé que la Russie prolongerait ses exercices militaires en Biélorussie, qui devaient se terminer dimanche.

La société américaine d’imagerie par satellite Maxar a annoncé de nombreux nouveaux déploiements d’unités militaires russes dans des zones forestières, agricoles et industrielles à 15 kilomètres (9 miles) de la frontière ukrainienne. Lire la suite

Dimanche, Blinken a déclaré que l’extension des exercices en Biélorussie, qui borde l’Ukraine au nord, avait fait craindre davantage que la Russie soit au bord d’une attaque.

L’hélicoptère survole des soldats lors d’un exercice militaire conjoint des forces armées de Russie et de Biélorussie sur un terrain d’entraînement dans l’oblast de Brest, en Biélorussie, le 19 février 2022. Vadim Yakopyonok / Belta / Posté via Reuters Lire la suite

« Tant que les chars ne glissent pas réellement et que les avions ne volent pas, nous saisirons chaque opportunité et devrons vérifier à chaque minute si la diplomatie peut encore dissuader le président Poutine d’avancer », a déclaré CNN à CNN. Lire la suite

Dans une lettre adressée à la coordinatrice des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, vue par Reuters dimanche, les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu' »une nouvelle invasion russe de l’Ukraine pourrait entraîner une catastrophe pour les droits de l’homme ».

« En particulier, nous avons des informations fiables indiquant que les forces russes préparent des listes d’Ukrainiens qui ont été identifiés pour être assassinés ou envoyés dans des camps suite à une occupation militaire », a écrit l’ambassadeur américain auprès des Nations unies à Genève, Bathsheba Neil Crocker.

Il a également déclaré que Washington disposait d’informations crédibles selon lesquelles les forces russes étaient susceptibles d’utiliser des mesures meurtrières pour disperser les manifestations ou contrer les « exercices pacifiques de résistance civile ».

coquille dispersée

Depuis jeudi, les fusillades périodiques se sont multipliées à la frontière entre les forces gouvernementales ukrainiennes et les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine. Les bruits des combats se sont poursuivis lundi, lorsqu’une explosion a été entendue dans le centre de la ville de Donetsk, occupée par les séparatistes. La raison est inconnue.

Les rebelles ont déclaré lundi que des civils avaient été tués dans des bombardements par les forces gouvernementales à Kiev, a indiqué l’agence de presse RIA.

Kiev a accusé les forces pro-russes d’avoir bombardé ses propres citoyens en territoire séparatiste, blâmant les attaques contre les forces gouvernementales ukrainiennes.

Les pays occidentaux préparent des sanctions qui, selon eux, seront imposées aux entreprises et aux particuliers russes en cas d’invasion. Lire la suite

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré à la BBC que les mesures pourraient inclure la restriction de l’accès des entreprises russes au dollar et à la livre sterling.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré à la radio allemande ARD que la Russie serait « essentiellement isolée des marchés financiers internationaux » et exclue des principales exportations européennes. Lire la suite

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il était temps pour l’Occident d’introduire au moins certaines des sanctions qu’il avait préparées.

L’administration Biden a refusé, affirmant que son effet dissuasif s’estompera s’il est utilisé trop tôt. Lire la suite

Rapporté par le bureau de Reuters. Écrit par Raphael Satter et Stephen Coates; Edité par Robert Persell

