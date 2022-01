Biden avisa que Rússia pode invadir Ucrânia no próximo mês

A invasão da Ucrânia pela Rússia pode estar « iminente », afirmou, na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos numa conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano. Joe Biden avisou Volodymyr Zelensky de que a Rússia pode invadir a Ucrânia já no próximo mês de fevereiro, considerando esta uma « possibilidade distinta ».

O alerta do presidente norte-americano foi reved pela Casa Branca, que desmentiu as informações dadas um funcionário sénior da Ucrânia CNN, dando conta que o telefonema entre os dois chefes de Estado « não correu bem ». Em causa, disse, estiveram as diferentes posições sobre o nível de risco da ameaça russa. Washington fala em « falsidades ».

De acordo com a fonte ucraniana citada pela estação de televisão, Zelensky disse não ser certo de que irá ocorrer uma invasão, reafirmando, no entanto, qu’a amea da Rússia continua « perigosa, mas ambígua ».​​​​

Féchar Abonnez-vous aux newsletters Diario de Notícias e receba as informações em primeira mão.

A Casa Branca desvaloriza estas informações. « O presidente Biden disse que há uma possibilidade distinta de que os russos possam invadir a Ucrânia em fevereiro. Ele disse isso publicamente e estamos a alertar sobre isto há meses. Relatos de algo mais ou diferente do qu’isto são completemente falsos », assegurou CNN a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança (NSC, na sigla inglesa), Emily Horne.

Alguns especialistas militares sugerem que a Rússia pode estar espera que o solo na Ucrânia congele para poder avançar no território com equipamento pesado.

Refira-se que os EUA colocaram cerca de 8,500 militares em alerta máximo, prontos para serem mobilizados pela NATO, caso seja necessário, tendo em conta o aumento dos receios de uma invasão da Ucrânia pela Rssia.

« O que está em causa é tranquilizar os nossos aliados da NATO », disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

Na conversa telefónica de uma hora e 20 minutes com o presidente da Ucrânia, Joe Biden « reafirmou a prontidão dos EUA, juntamente com os seus aliados e parceiros, responders de forma decisiva » caso a Rússia opte pela invasão, refere um comunicado da Casa Branca. O presidente norte-americano afirmou ainda que está « a considerar adjuda económica adicional » para a Ucrânia.

Já do lado ucraniano, Zelensky fez saber que os dois chefes de Estado abordaram « os recentes esforços diplomáticos » para diminuir a tensão, tendo os dois concordado « em ações conjuntas para o futuro ».

« Se depender da Rússia, no haverá guerra. Mas no permitiremos que os nossos interesses a hour grosseiramente violados, ignorados »

O alerta de Biden sobre a possibilidade de estar iminente uma invasão ocorre quando dezenas de milhares de soldados russos estão concentrados na fronteira ucraniana. A Rússia, no entanto, recusa que esteja a planear uma invasão, mas associa uma diminuição da tensão a tratados que garantam que a NATO não se expandirá para países do antigo bloco soviético.

Jaesta sexta-feira, Moscovo fez saber que quer resolver a crise sobre a Ucrânia pela via diplomática sem recurso guerra, mas no permitirá que os seus interesses sejam violados ou ignorados, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

« Se depender da Rússia, no haverá guerra. Não queremos guerras. Mas no permitiremos que os nossos interesses a hour grosseiramente violados, ignorados », disse Sergei Lavrov, numa entrevista transmitida porádios e deviso estarussa.

« Há muitas décadas que escolhemos o caminho da diplomacia. Temos de trabalhar com todos, esse é o nosso princípio », disse, citado pelas agências de notícias AFP ea espanhola EFE

A Ucrânia e os países ocidentais acusaram a Rússia de ter enviado pelo menos 100 mil tropas para a fronteira ucraniana, nos ltimos meses, com a intenção de invadir de novo o país vizinho, depois de ter anexado a península and Crimeia, ucraniana 2014.

A Rússia negou essa intenção, mas disse sentir-se ameaçada pela expansão de 20 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) ao Leste europeu e pelo apoio ocidental Ucrânia.

Moscovo exigiu o fim da política de expansion da NATO, incluindo para a Ucrânia ea Georgia, a cessação de toda a cooperação militar ocidental com as antigas repúblicas soviéticas ea retirada das tropas e armamento paraes anterior 1997.

Os Estados Unidos ea NATO rejeitaram formellement, na quarta-feira, as principais exigências de Moscovo, mas propuseram a via da diplomacia para lidar com a crise.

Em particulier, abriram a porta a negociações sobre os limites recíprocos da instalação dos mísseis de curto e médio alcance das duas potências Nucleares rivais na Europa, e sobre exercícios militares nas proximidades das fronteiras do campo.

Lavrov considère que comme réponses aux États-Unis les exigências da Rússia sobre garanties de segurança são « bastante confusas ».

Admitiu qu’encontrou « sementes de racionalidade » em « assuntos de importância secundária », como a questão das instalações de mísseis de curto e médio alcance, e disse que o débat sobre esta questão tem sido rejeitado Unidos.

« Agora, propõem-se abordar a questão », disse.

Gasoduto Nord Stream 2 em risco no caso de uma invasão

Quanto ameaça de novas sanções dos Estados Unidos, incluindo contra a liderança russa ea desconexão do país dos sistemas financeiros internacionais, Lavrov disse que « seria equivalente rutura das relações ».

Ainda na quinta-feira, os EUA ea Alemanha avisaram a Rússia que o important gasoduto Nord Stream 2 está em jogo caso haja uma invasão da Ucrânia.

O destin deste polémico gasoduto russo-alemão, nunca bem-visto por Washington, mas concluído com a bênção de Berlim, irá estar certamente no centro da visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, a Washington, no dia 7 de fevereiro, onde se encontrar avec le président Joe Biden.

« Estamos a trabalhar num forte pacote de sanções » com aliados ocidentais, cobrindo vários aspetos « incluindo o Nord Stream 2 », declarou a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbočk, pas de parlement.

O gasoduto Nord Stream 2, que a Alemanha construiu apesar das critiques dos Estados Unidos e dos países do Leste Europeu, but do que dobrará o fornecimento de gás natural russo para a economia alemã.

Em Washington, Victoria Nuland, a terceira na hierarquia do Departamento de Estado, afirmou estar confiante de que uma invasão impediria a Alemanha de ativar o projeto multibillionário, que foi concluído em setembromas ainda requer testes e aprovação de uma entidade reguladora.

« Se a Rússia invadir a Ucrânia, de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não seguirá em frente », garantiu Nuland aos jornalistas.

L’EUA est enthousiaste à l’idée d’une réunion du Conselho de Segurança da ONU. Macron conversa avec Poutine par téléphone

Numa tentativa de intensicar a ofensiva diplomática, os EUA solicitaram uma reunio do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânianaquela que será a primeira vez que o órgão discutirá oficialmente a crise daquele país do leste europeu.

« No é hora de esperar para ver. A atenção total do Conselho agora é necessária e esperamos uma discussionão direta e til na segunda-feira », disse a representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, Citada em comunicado.

De acordo com a diplomata, o encontro acontecerá « após semanas de consultas estreitas com a Ucrânia e parceiros do Conselho de Segurança » e servirá para discutir o « comportamento ameaçador da Rússia ».

Os presidentes russo, Vladimir Putin, e francês, Emmanuel Macron, deverão realizar esta sexta-feira conversações, por telefone, sobre a crise ucraniana.

Macron deverá propor a Putin um caminho para desanuviar as tensões between a Rússia e os países ocidentais, segundo a AFP. A França exerce, atualmente, a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.