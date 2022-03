Biden annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

Dans son discours cet après-midi (11), le président américain Joe Biden a annoncé de nouvelles sanctions économiques contre la Russie.

« Nous prendrons des mesures pour refuser statut du « pays le plus favorisé », c’est-à-dire que deux pays conviennent de faire des affaires entre eux dans les meilleures conditions, avec moins de barrières et avec plus d’échanges, un plus grand volume d’importations. Lorsque la Russie perdra ce statut, il sera plus difficile de faire des affaires avec les États-Unis et aussi avec d’autres pays qui représentent la moitié de l’économie mondiale », a déclaré Biden.

Selon le président américain, les pays du G7 vont augmenter les sanctions contre la Russie. Le G7 est le groupe de pays le plus développé au monde, composé de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni.

L’une des mesures que les États-Unis peuvent prendre est d’interdire les importations de diamants, de vodka et de poisson. « Et nous empêcherons également la Russie de diriger des institutions multilatérales telles que le Fonds monétaire international (FMI) et d’autres. Poutine est l’agresseur et doit être tenu pour responsable », a-t-il déclaré.

« Le G7 a également accru la pression sur les milliardaires russes corrompus, ajoutant de nouveaux noms à la liste des oligarques russes et de leurs familles. Nous améliorons également la coordination entre les pays du G7 pour obtenir des marchandises de ce gang. Ils soutiennent Poutine et volent les Russes et essaient de cacher leur argent dans notre pays. Cette klétocratie à Moscou doit également ressentir la douleur de ces sanctions. »

Biden a également déclaré que la bourse russe était fermée depuis deux semaines, car la Russie savait que lorsqu’elle ouvrirait, elle s’effondrerait. Il a également déclaré que le rouble [moeda oficial russa] déjà perdu la moitié de sa valeur.

« Nous n’allons pas faire la guerre à la Russie en Ukraine. Cela signifie une confrontation entre l’OTAN [Organização do Tratado do Atlântico Norte] et la Russie, ce qui serait une troisième guerre mondiale », a déclaré Biden.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à plusieurs reprises les pays occidentaux à créer des espaces d’exclusion aérienne afin que les avions d’autres pays puissent pénétrer dans l’espace aérien ukrainien et abattre les avions russes. Les dirigeants de l’OTAN ont catégoriquement rejeté la demande de Zelensky, estimant qu’une participation active à la guerre conduirait à une confrontation beaucoup plus durable et sanglante.