Biden a tagué des avions de chasse pour l’Ukraine. Et le Brésil n’enverra aucune munition essentielle

Les responsables ukrainiens parlent de fournir des avions de chasse. Selon la presse, après l’accord sur la livraison de chars lourds, les alliés occidentaux de l’Ukraine en ont également débattu. Au cours du week-end, le journal El País a cité un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, selon lequel Kyiv était le plus intéressé par les F-16 de fabrication américaine. Il a cité les chasseurs français Rafale et le suédois Jas-39 Gripen comme alternatives.

« Nous voulons créer un groupe de pays qui peuvent mener des négociations sur la fin du conflit entre la Russie et l’Ukraine », a déclaré Lula, qui a déclaré que le groupe devait être composé de pays ayant une voix suffisamment forte à la table des négociations. Il a nommé l’Inde et la Chine comme membres possibles de ce groupe en plus du Brésil. Il a discuté de la proposition avec le président français Emmanuel Macron et souhaite également la présenter au président américain Joe Biden.