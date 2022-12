Biden a reçu Macron à la Maison Blanche. Je ne pouvais pas demander un meilleur allié, dit-il

Dans un bref discours devant la Maison Blanche en français à l’arrivée de Macron, Biden a souligné les valeurs de « liberté, égalité et fraternité », l’un des slogans de la Grande Révolution française. Macron a parlé avec une chaleur visible envers Biden, affirmant que le partenariat franco-américain a des racines séculaires.

« C’est le destin de la France et des États-Unis de faire face ensemble aux défis mondiaux », a déclaré Macron. Biden a déclaré que « les États-Unis ne pouvaient pas demander un meilleur partenaire avec lequel travailler que la France ».

« Notre alliance est essentielle à la stabilité dans le monde », a déclaré le président américain.

Ensuite, les deux présidents, accompagnés de leurs épouses, ont gravi les marches de la Maison Blanche au son d’un orchestre militaire et, au bout d’un moment, sont entrés à l’intérieur. Les présidents doivent discuter ensemble de sujets généraux tels que la guerre en Ukraine ou les attitudes envers l’Iran et la Chine jusqu’à 17h30 CET, date à laquelle ils prendront la parole lors d’une conférence de presse.

Macron s’est déjà entretenu mercredi avec des législateurs américains, des responsables gouvernementaux et des chefs d’entreprise à Washington. Plus tard dans la soirée, le couple présidentiel se retrouvera pour un dîner d’État. L’agence AP a écrit que le dîner d’État était un honneur diplomatique majeur que seuls les États-Unis ont réservé à leurs alliés les plus proches.

Biden est maintenant à la moitié de son mandat de quatre ans en tant que président, et la visite au président français est sa première visite d’État officielle qu’il a organisée. En tant que président, Macron était déjà aux États-Unis en 2018, lorsque le prédécesseur de Biden, Donald Trump, était dans le bureau ovale.