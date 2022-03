Biathlon News: Doll a raté de peu le podium à Oslo à la quatrième place | Actualités des sports d’hiver

L’ancien champion du monde Benedikt Doll a raté de peu son quatrième podium de la saison au départ de la finale de la Coupe du monde de biathlon à Oslo.

Au sprint de vendredi, le joueur de 31 ans est resté sans faute et a terminé quatrième après dix kilomètres, à 39,5 secondes de l’incroyable Sturla Holm Laegreid.

Comme tous les meilleurs joueurs, le Norvégien a complété dix cibles et a relégué le champion du monde de la Coupe du monde Quentin Fillon Maillet de France (+22.4sec) et le Suédois Sebastian Samuelsson (+26.5sec) à la place. Après la petite boule de cristal en poursuite, Maillet sécurise également le sprint.

Solides résultats de l’équipe allemande

Le bon résultat de l’équipe allemande a été complété par Erik Lesser à la cinquième place (1 erreur/+ 40 sec) immédiatement suivi par Philipp Nawrath (0/+ 40,5) et Johannes Kühn (1/+ 59,7) à la huitième place. David Zobel (0/+ 1:22.2 min) a terminé onzième. Cela donne au chasseur de ski allemand une bonne position de départ pour la poursuite de samedi (15:00/ZDF et Eurosport). « Mega, nous pouvons être très satisfaits en tant qu’équipe et cela a rendu mes adieux encore plus doux pour moi », a déclaré Lesser, qui a mis fin à sa longue carrière après cette saison.

Philipp Horn est tombé gravement à l’entraînement et a dû être hospitalisé. Il a subi une commotion cérébrale mais est retourné à l’hôtel de l’équipe.

dpa

Toutes les autres nouvelles importantes du monde du sport peuvent être trouvées dans News Update.